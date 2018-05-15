Bakan Bak’tan İsrail tepkisi

İsrail’in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Dik durmamız lazım. Susamayız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma ve Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finalinde 81 ilden ve yurtdışından gelen gençlerle bir araya geldi. İsrail’in Gazze sınırındaki sivillere yönelik katliamının protesto edildiği programda resmi yas ilanı nedeniyle canlı müzik performanslarının yerini şiirler aldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen Gençlik Liderleri yakalarına siyah kurdele takarak İsrail katliamını protesto etti. Konuşmasına İsrail askerlerinin Filistin halkına yaptığı saldırıları kınayarak başlayan Bakan Bak, Filistin’de insanlık dramının yaşandığını vurgulayarak, "İsrail devletinin terörüne hep beraber şahit olduk. İsrail’in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Oradaki şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii bu bir insanlık meselesi" diye belirtti.

"Dik durmamız lazım" diyen Bak, "Bu noktada dün Hükümetimiz, Bakanlar Kurulumuz bir dizi kararlar aldı ve bugün de TBMM’de bu görüşülecek. Tabii bunu ne için söylüyorum; gençler olarak ülkemize sahip çıkmanın, ülkemizi sevmenin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir tablo" diye konuştu.

Gençlerden her zaman mazlumun yanında olmalarını isten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden ’dünya 5’ten büyüktür’ diyor. Bu haksızlıkları birileri söylemek zorunda. Susamayız, ifade etmek zorundayız. Bir ülke terörü destekliyorsa söylemek zorundayız. Bir ülke mazlumlara zulmü yapıyorsa söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize, ’Bu kadar mülteciyi nasıl barındırıyorsunuz, sosyal sorun olmuyor mu’ diye soruyorlar. Bizim toplumumuz gençlerimiz, insanlarımız vicdan sahibi, şefkatli. Onların ne halde olduğunu biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz, her şeyinizi kaybediyorsunuz ve bir yere doğru sürükleniyorsunuz. Geleceğiniz belli değil. Ama orada bu milletin vicdanı var. Hepinizde bu olmalı. Biz gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz’da da meydanlardaydınız. Her zaman bu ülkeyi seviyorsunuz. İnanıyoruz ki ülkemiz sizin desteklerimiz ve çalışmalarınızla çok daha iyi noktalara gelecek. Çok daha iyi büyük hedeflere yürüyecek. Biz bu noktada sizlere güveniyoruz. İsteyeceğiz, hayallerimiz olacak ve bu ülke geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyecek."