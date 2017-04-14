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14 Nisan 2017 16:52

Bakan Bozdağ’dan referandum paylaşımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ demek, Türk halkına yürütme organını doğrudan seçme hakkının verilmesine ‘evet’ demektir” dedi.

Bakan Bozdağ’dan referandum paylaşımı

14 Nisan 2017 16:52


Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden pazar günü yapılacak olan referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Anayasa’nın 1. maddesindeki "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” hükmünü hatırlatarak, “Cumhuriyet, devleti yönetenlerin miras yoluyla değil halkın oyuyla işbaşına geldiği devlet şeklidir. Bugün Türk halkının, muhtar, belediye başkanı, milletvekilini doğrudan seçme hakkı vardır; ama yürütme organını doğrudan seçme hakkı yoktur. Halk oylamasına sunulan anayasa maddeleri, yerel ve yasama seçimi yanında Türk halkına doğrudan yürütme organını seçme hakkı vermektedir” ifadelerini kullandı.


Bakan Bozdağ, halka doğrudan yürütme organını seçme hakkının verilmesinin devleti yöneten yürütmenin doğrudan halkoyuyla işbaşına getirilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ demek, cumhuriyetin lafzıyla ve ruhuyla tam uygulanmasına ‘evet’ demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ demek, Türk halkına yürütme organını doğrudan seçme hakkının verilmesine ‘evet’ demektir” paylaşımında bulundu.




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