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09 Ocak 2017 17:59

Bakan Çağatay Kılıç, ’10 Aralık Gazeteciler Günü’nü’ kutladı

Bakan Çağatay Kılıç, ’10 Aralık Gazeteciler Günü’nü’ kutladı

09 Ocak 2017 17:59

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 10 Aralık Gazeteciler Günü’nü sebebiyle ile bir mesaj yayımladı. Bakan Kılıç, “Tarafsız, ilkeli ve basın ahlâkını gözeterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ter döken tüm gazetecilerimizin çabaları takdire şayandır. Bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar, şüphesiz basın emekçilerinin yaptıkları işi çok daha kutsal kılmaktadır” dedi.
Toplumun haber alma hürriyetinde üstlendiği rolü hakkıyla yerine getiren gazetecilerin, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması konusunda çok değerli katkılar sağladığını ifade eden Kılıç, mesajında şunları kaydetti:
“15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın milletimize yönelik çağrısını ekranlarına taşıyarak ilkeli ve kararlı bir duruş sergileyen basınımız, milli iradeye kast ederek ülkemizi bölmek isteyen ihanet çetesinin hain planının bozulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Öte yandan, o gece medya kuruluşlarımızı hedef alan darbeci hainlerin baskınları bizzat milletimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Dünya basın tarihine geçen işte bu kutlu dayanışma hafızalardan hiç silinmeyecektir.
Ülkemizin istikbaline kast edilen o karanlık gecede onurlu bir duruş ve sorumlu bir görev bilinciyle hareket eden tüm gazetecilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yine o gece şehit olan Gazeteci Mustafa Cambaz’a ve onun şahsında hayatını kaybeden tüm gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Bu vesileyle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, onları saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”



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