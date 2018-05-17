Bakan Canikli ilk iftarını sınırda askerlerle yaptı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Tören kıtasını selamlayan Canikli, komutanlık anı defterini imzalayarak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer’den birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakan Canikli, daha sonra sınırın sıfır noktasında Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu’na gitti. Burada tören mangasını selamlayan Canikli, karakol anı defterini imzaladı. Askerlere "Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun. Afiyet olsun" diye seslenen Bakan Canikli, Ramazan’ın ilk iftarını Mehmetçikle birlikte yaptı.

İftar öncesi konuşan Bakan Canikli, Ramazan’ın ilk iftarında Mehmetçiğin yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkenin huzuru, milletin özgürlüğü için vatan nöbeti tutan tüm askerlerine Ramazan ayını tebrik eden Bakan Canikli, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Ramazan’ın buruk başladığını söyledi. Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Hiç kimse olmasa, kalmasa dahi her zaman mazlumların yanında olan, onlara destek veren Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin de yanında durmaya, onlara bu mücadelelerinde destek vermeye devam edecek" diye konuştu.

Bakan Canikli, Türkiye’nin mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı’nda kısa sürede 23 kilometre ilerleme gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 282 meskun mahal ve 50 kritik nokta terör unsurlarından, teröristlerden temizlenmiştir. Eğer o mücadele Afrin bölgesinde yapılmasaydı, kısa bir süre sonra Türkiye topraklarında bu mücadele yapılmak zorunda kalınacaktı. Çünkü terör örgütünün orada yaptığı tahkimat bir savunma tahkimatı değil, Türkiye’ye yönelik saldırı planlarının, projelerinin bir parçası olarak Afrin bölgesinde üstlendiğini oraya girdikten sonra çok net şekilde gördük, anladık. Sınırlarımızdaki tüm terör unsurlarının ve oluşturulmak istenen terör koridorunun bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması hepimizin görevidir.”

Askerlerle iftar sonrası sohbet eden Bakan Canikli, hudut karakolundaki gözetleme kulesine de çıktı. Burada nöbetçilerden hudut tekmili alan Canikli’ye karakolun faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Ziyareti sırasında Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da telefonla aradı. Telefon görüşmesinde hudutta görev yapan Mehmetçiğin Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, görevlerinde başarılar diledi.