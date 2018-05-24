Bakan Canikli patlamanın yaşandığı Barutsan’da incelemelerde bulundu

Böyle bir kaza meydana gelmişse bizim ilk yaklaşımımız mutlaka bir ihmalin olduğu şeklindedir, yani bunun mutlaka bir nedeni vardır. Benzer hadiseler yaşanmasın diye gereken tüm tedbirleri alacağız” dedi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Elmadağ’da bulunan Barutsan Fabrikası’nda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile 4 çalışan yaralandı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Canikli yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulundu. Canikli, "Bugün saat 14.30 civarında roket yakıtı üretimi yapılan atölyede, roket yakıtlarının karıştırılması ve üretimi sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde 1 arkadaşımız hayatını kaybetti ve 4 arkadaşımız da yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikesi yok. Hayatını kaybeden arkadaşımız patlamanın doğrudan etkisiyle değil, patlama neticesinde bina kirişlerinin arkadaşımızın üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti. Yaralılarımızın ise patlama ile ilgili olarak yanık şeklinde ortaya çıkan yaralanmaları söz konusu" ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli, yaralıların İbni Sina Hastanesi, Gazi Hastanesi ve GATA Hastanesine kaldırıldıklarını belirterek, hayatını kaybeden Emre Özcan’a da Allah’tan rahmet diledi.

"Böyle bir kaza meydana gelmişse bizim ilk yaklaşımımız mutlaka bir ihmalin olduğu şeklindedir, yani bunun mutlaka bir nedeni vardır"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Böyle bir kaza meydana gelmişse bizim ilk yaklaşımımız mutlaka bir ihmalin olduğu şeklindedir, yani bunun mutlaka bir nedeni vardır. Dolayısıyla bu nedeni tespit etmemiz gerekiyor. Adli soruşturma devam ediyor. Hem MKE hem de Bakanlığımızca kapsamlı ve ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca olayın teknik boyutunu ve kazaya sebep olan hususun tam olarak ortaya çıkartılabilmesi ve temin maksadıyla 2 üniversitemizden yetkili arkadaşlarımızın katılımıyla çok kapsamlı çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda, bu kazaya sebep olan hususu ortaya çıkarmamız gerekiyor, benzer olayların yaşanmaması için bunu yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak MKE’nin bütün tesislerinin modernize edilmesi konusunda daha önceden kapsamlı çalışma başlattıklarını belirten Bakan Canikli, bütün üretim tesislerinde teknolojinin yoğun hale getirileceğini vurguladı.

"Benzer hadiseler yaşanmasın diye gereken tüm tedbirleri alacağız"

MKE’de üretilen bu mühimmat ve bu mühimmatın üretiminde kullanılan ham maddelerin kalite olarak uluslararası standartların üzerinde kalitede üretildiğini kaydeden Bakan Canikli, “Bundan yana herhangi bir problem söz konusu değil. Bu yakıt üretiminin yapıldığı atölyede çok namlulu roket atarların üretiminde kullanılan katı yakıtlar üretiliyor. Patlamanın olduğu atölyede üretilen yakıtlarda dünyanın en kaliteli yakıtlarından bir tanesi. Son olarak bu olayı en ayrıntılı şekilde araştırıp soruşturacağız. Benzer hadiseler yaşanmasın diye gereken tüm tedbirleri alacağız” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberindeki heyet açıklamadan sonra tesisten ayrıldı.