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01 Haziran 2018 10:24

Bakan Canikli TCG Giresun fırkateyninde iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz’de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulunarak, gemi personeliyle iftar yaptı.

Bakan Canikli TCG Giresun fırkateyninde iftar yaptı

01 Haziran 2018 10:24


Geminin önce köprü üstüne, ardından da savaş harekat merkezine geçen Bakan Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi. Milletin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için ülkenin her köşesinde görev yapan Mehmetçiğe başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin millet tarafından takdir edildiğini belirtti. Türkiye aleyhine bir takım yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalıştığını ifade eden Canikli, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Bir takım oldubittilerle Türkiye’nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız, bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek" dedi.


Bakan Canikli, daha sonra TCG Giresun fırkateyninin erbaş-er salonunda bahriyelilerle bir süre sohbet etti. "TCG Giresun için iftar vakti” anonsunun ardından yemek duası yapıldı. "Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun" duasının ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Canikli, askerlerle iftar yaptı.




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