Bakan Çavuşoğlu: "Ne ben ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazi yorumunda bulunmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'yı "Nazi kalıntıları olarak görme" iddialarına ilişkin medyanın bu konuda çok farklı ve negatif bir rol oynadığını belirterek, "Ne ben ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir yorumda bulunmadık. Hiçbir zaman Hollanda hükümetini Nazi olmakla suçlamadık. Cumhurbaşkanını eleştirirken kendisine diktatör diyorsunuz, biz buna cevap verdiğimiz zaman hoşunuza gitmiyor. Sizlerin başkalarından cevap almak hoşunuza gitmiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk Bakan Blok'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu dile getirerek, "Şuanda küresel yatırım açısından Hollandalı firmalar birinci sırada. Aynı şekilde Türk firmalarının da Hollanda'daki yatırımlarının giderek arttığını görüyoruz. İki sene önce bu rakam 7 milyon dolar civarındaydı, şuanda 11 milyar doları geçti. İkili ticaret hacmimiz de 7 değil 15 milyar dolara çıkarmak için var olan mekanizmaları daha etkin kullanacağız. Terörle mücadele konusunda da daha yakın işbirliği içinde çalışmamız gerektiğini vurguladık" dedi.

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilerini de atadıklarını aktardı. Çavuşoğlu, "Kurla ilgili Türkiye'ye bir saldırı olduğu açık. Geçici bir dalgalanma da yaşadık. Bankacılık ve finans sistemimiz güçlüdür. Hiçbir zaman disiplini elden bırakmadık.Türkiye'de yatırım için şu an en doğru zamandır" dedi.

Konuk bakan Blok ise, "Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 Temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı. Türkiye, Suriye krizinde tebrik edilmeli. Güvenlikte işbirliği devam edecek. Türkiye'nin çok büyük bir ivme potansiyeli var. Bu son 10 yılda bize birkaç kez gösterildi. Hollanda'da yatırım yapmak isteyen kişilerin olduğunu biliyorum. Karma ekonomik komisyonu bunun için kullanmak ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kurla ilgili Türkiye'ye bir saldırı olduğu açık"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Makedonya'da gerçekleştirilen referanduma ilişkin, NATO üyeliği için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Kritik bir referandumdu. Sonuçta bu referandum sonucu Makedonya halkının kararıdır, saygı duymak zorundayız. Batı Balkanlar'ın barışı, huzuru ve istikrarı için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Hollanda'yı Nazi kalıntıları olarak görme" iddiaları hakkındaki sorular üzerine medyanın bu konuda çok farklı ve negatif bir rol oynadığını belirterek, "Ne ben ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir yorumda bulunmadık. Hiçbir zaman Hollanda hükümetini Nazi olmakla suçlamadık. Cumhurbaşkanını eleştirirken kendisine diktatör diyorsunuz, biz buna cevap verdiğimiz zaman hoşunuza gitmiyor. Sizlerin başkalarından cevap almak hoşunuza gitmiyor" açıklamasında bulundu.