Bakan Çavuşoğlu: "New York'ta ortak toplantı düzenleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor. Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Dışişleri Bakanlığı'nda Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri'yle bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen dört bakan kamera karşısına geçti. Ürdünlü mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün her iki bakan önce kendi aramızda görüşmelerimizi yaptık, çalışma yemeğinde de bir araya geldik. Safedi'ye dün Soçi'de gerçekleşen toplantı ve imzaladığımız mutabakat zaptına ilişkin bilgiler verdim. Kendisi de Suriye'nin güneyindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'nin geleceğini, Cenevre'yi değerlendirme fırsatı bulduk. Suriye, Irak ve bölgesel konularda Ürdün ile görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Bu sorunlardan en çok çeken iki ülke olarak arzumuz artık kan dökülmesin, savaş olmasın, siyasi çözüm olsun. Suriye istikrara kavuşsun göçmenler mülteciler gönüllülük esasıyla dönebilsin ve kalıcı bir barış ve istikrar olsun, arzumuz budur" ifadelerine yer verdi.

"Açığı kapatmak için çalışıyoruz"

Diğer bölgesel konuları da değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, özellikle İsrail Filistin meselesini, Orta Doğu meselesini değerlendirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Kudüs ve Filistin konusundaki gelişmeleri ele aldık ve burada Ürdün'ün Filistin konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Bildiğiniz gibi ABD BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNWRA) yaptığı yardımı kesti. Dolayısıyla 520 bin civarında sadece bu kurumun desteklediği okullarda Filistinli mülteci kardeşlerimiz var. Bu açığı kapatmak için beraber çalışıyoruz, New York'ta Genel Kurul marjında Japonya İsveç ve Avrupa Birliğiyle beraber ortak bir toplantı düzenleyeceğiz. Filistinli mültecilerin yalnız bırakmaması için çalışacağız. Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bölge harap haline geldi"

Konuk bakan Safedi ise, görüşmeyi bir fırsat olarak değerlendirerek, bölgesel ve ikili konuları ele aldıklarını dile getirdi. Safedi, "Bölgedeki krizleri sona erdirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bölge bildiğiniz gibi harap haline geldi. Biz bölgedeki bütün krizler için siyasi çözüm istiyoruz. Türkiye ve Ürdün bu sorundan en fazla etkilenen ülke. Biz Ürdün Krallığı olarak her türlü çabayı gösteriyoruz. Ayrıca ABD'nin yardımı kesmesiyle ilgili konuyla alakalı olarak, durumdan 5 milyon Filistinli etkilenmektedir. Mülteci sorunu çok önemli konulardan birisidir. Ürdün bütün bu çabaların bir parçası halindedir" diye konuştu.

"İdlib'de silahsız bölge" mutabakatı

Açıklamaların ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İdlib'de silahsız bölge" mutabakatına imza attı. Anlaşmaya göre, 15 Ekim'de kurulacak bölge, 15-20 kilometrelik alanı kapsayacak. Aynı zamanda bütün silahlı muhaliflerin bu bölgeden çekilmesi öngörülüyor. "İdlib'de silahsız bölge" mutabakatına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların bölgeyi terk etmesini engellemek için bir çözüm bulması lazım. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak ve tüm insanlar yerinde kalacak. Bu bölgeye saldırı olmaması için ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. Tabi, İdlib sınırlarında 15 - 25 kilometre derinliğinde, bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Burada ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkarılacak. Buradan söylediğim gibi ağır silahlardan temizlenecek. Ilımlı muhaliflerin elindeki hafif silahlar kalacak. 12 gözlem noktamız kalacak. Bu bölgede Rusya ve Türkiye, müşterek ve eşgüdümlü devriye gezecek sınır bölgesinde, İdlib sınırı etrafında. Bunun için ilave asker takviyesi yapmamız lazım. Silahsızlandırılmış bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor. Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak" bilgisini verdi.