Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Antıkabir’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve IX. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan büyükelçiler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri kaydetti:

“Ulu Önder Atatürk, 94 yıl önce kurarak gelecek kuşaklara emanet ettiğin cumhuriyetin tüm büyükelçileri ile birlikte bir kez daha huzurunda bulunmanın gururu içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasisiyle dünyada en müstesna konumlara doğru yol olmaktadır. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için belirlediğimiz ulusal hedeflerimiz doğrultusunda atmaya devam edeceğimiz adımları değerlendirme fırsatı bulacağız. Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istiklal ilkesi yönünde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde minnetle, sevgiyle yaşattığımız aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun.”