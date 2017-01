AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Bugün artık demokrasinin kalitesi, terörle mücadele konusundaki kararlılıktan geçmektedir. Zaman zaman Avrupa’daki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bazı dostlarımız, Türkiye, DEAŞ terör örgütünün bir saldırısına uğradığı zaman Türkiye ile güçlü ve hızlı dayanışma içerisine girerken, PKK terör örgütünün saldırısına uğradığı zaman Türkiye maalesef aynı dayanışmayı göstermiyorlar” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası terörle mücadele konusunda Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin tutumlarını değerlendiren Bakan Çelik, “Terörle mücadele konusunda kararlılık göstermeden herhangi bir şekilde demokratik değerler savunuculuğu yapmanın hiçbir gerçekliği yoktur. Demokratik değerleri paylaştığımız ülkelere, müttefiklerimize ve dostlarımıza hatırlattığımız şey şudur; bugün artık demokrasinin kalitesi terörle mücadele konusundaki kararlılıktan geçmektedir. Zaman zaman Avrupa’daki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bazı dostlarımız, Türkiye DEAŞ terör örgütünün bir saldırısına uğradığı zaman Türkiye ile güçlü ve hızlı dayanışma içerisine girerken, PKK terör örgütünün saldırısına uğradığı zaman Türkiye maalesef aynı dayanışmayı göstermiyorlar. Terör örgütleri arasında bu ayrım yapılması siyaseti, geçmişte dünyayı felakete sürüklemiştir. Bugün içinde bir felaket olacaktır. Geçmişte Afganistan bu şekilde oldu. Bugün aynı şeyi zaman zaman Suriye’de görmekteyiz. Terörle mücadele konusunda ilkeli olmak hepimiz için çok önemlidir. Türkiye bu mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemin önemli bir takım gelişmelere imkan verecek bir dönem olduğuna dikkat çeken Çelik, “Avrupa’nın çok önemli ülkelerinde seçimler olacak. Aynı şekilde ABD’de yeni bir dönem başlayacak. Suriye konusunda bugünlerde Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde ateşkesin gerçekleşmesi için önemli adımlar söz konusu oluyor. Biz Avrupa Birliği üyesi olmasak da güçlü bir Avrupa devletiyiz ve güçlü bir Avrupa demokrasisiyiz. AB’den ayrılma süreci, İngiltere’nin Avrupa’dan ayrılması anlamına gelmiyor. İngiltere, her zaman güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Avrupa’nın geleceği konusunda beraber çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele konusunda beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman önümüzdeki dönemde İngiltere ile aramızdaki ajanda, işbirliği alanı daha da yoğunlaşacaktır” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ise, İstanbul Ortaköy’de meydana gelen saldırıyı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

“İngiltere Dışişleri Bakanımız da bu saldırıyı en şiddetli ifadesi ile kınamıştı. Bu konuda Türkiye’nin verdiği mücadelede omuz omuza sizlere destek vermek istiyoruz. Nereden gelirse gelsin PKK, DEAŞ, terörizm terörizmdir. Her haliyle, her şekliyle bu tür saldırıları kınıyoruz. Günlük olarak Türkiye’nin üstesinden gelmeye çalıştığı tehditler var ve bu konudaki mücadelede İngiltere destekçinizdir.”