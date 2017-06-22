Bakan Çelik TMO sektör temsilcileriyle iftar gerçekleştirdi

3 milyon ton lisanslı deponun yapımı için düğmeye basıldı" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. TMO Tesislerinde gerçekleştirilen programa çok sayıda çiftçi, sanayici ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, hasat döneminin başladığını hatırlatarak çiftçiler ve bütün sektör paydaşları için bereket getirmesini dileyerek sözü Bakan Çelik’e bıraktı. Çelik, Kadir Gecesi vesilesiyle Cenabı Hakkın herkese hayırlı ömür nasi etmesi temennisinde bulundu. TMO’nun Türkiye’nin son derece önemli kuruluşlardan birisi olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik. TMO’nun Türkiye’nin çok sayıda sektör temsilcilerini bünyesinde barındırdığını belirterek Genel Başkan’a programdan ötürü teşekkür etti.

"Önümüzdeki yıla bir buçuk milyon ton lisanslı depo yetiştireceğiz"

Tarım bildiğiniz gibi stratejik bir sektör, önemi ve kıymeti her gün daha iyi anlaşılıyor. Bir kaç hafta önce meydana gelen Katar krizini bile düşündüğünüzde, tarımın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu anlamak yeterli. Katar’a ambargo uygulanmaya başlandı, toplam kendilerine ait nüfus 400 bin ama 2 buçuk milyon civarındaki Katar halkı evlerin, teknolojinin değil marketlerdeki yiyeceklerin içeceklerin önem arzettiği bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Bunlar yaşanan ve ders çıkarmamız gereken olaylardır. Ülkemizdeki tarım ve hayvancılıkla ilgili atılması gereken adımlar noktasında başta hükümet ve sonrasında sorumlu bakan olarak doğruları yapmak durumundayız. Tarım dediğiniz zaman akla toprak gelir, bizim toprağımız şehit kanlarıyla sulanmış olan kutsal topraklardır. 80 milyonu doyurmanın yanında sürekli kendi bünyesindeki sığınmacıları da barındırmaktadır. Ayrıca bizden beklentide olan açlıkla savaşan ülkeler var, 21’inci yüzyılda açlık artarak devam ediyor çünkü topraklar azalıyor. Toprakların korunamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden bakanlık olarak biz toprağı korumak bilinciyle 192 ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik ve önümüzdeki günlerde bu sayı 300 olacak. Ayrıca toprakların verimliliği için kimyasalların ve suyun kullanımı konusunda çiftçilerimiz eğitilecek. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. TMO’nun uzun dönem konuştuğu lisanslı depoculuk konusu bu dönem sona eriyor. Şuanda 3 milyon ton lisanslı deponun yapımı için düğmeye basılmış bulunuyor. Önümüzdeki yıla bir buçuk milyon tonu yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Buzağı ölümlerini engellersek ithalata gerek kalmayacak"

Köyden şehire göç yaşanmasıyla birlikte köylerin boşaldığını, dolayısıyla hayvan ithal edildiğini belirten Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Meralar bomboş ama dışarıdan Hans’ın, bilmem kimin ürettiği hayvanı getiriyoruz. Buna son vermek için milli tarım projesinde önemli adımlar attık. Damızlık merkezlerini 38 ilde kuruyoruz amaç kendi hayvanımızı kendi coğrafyamızda arttırmak. Buralarda hayvan sayısını arttıramazsanız dışarıdan taşıma suyla değirmen dönmez. 3-4 yıl içinde çark hızlı bir şekilde dönünce, hayvan ithalatımız azalacak. Ayrıca dişi hayvan ne kurbanda ne de diğer dönemlerde kesilmemeli. Anasını keserseniz, danasını nerde bulacaksınız. Bu konuda da buzağılara destek verme çalışmalarına başladık, buzağı ölümlerini engellersek ithalata gerek kalmayacak. 73 bin Tarım Bakanlığı çalışanıyla nu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Gündeme dair

Son olarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çelik et fiyatları konusunda, "Fiyatlarda şuan herhangi bir sorun yok, kendisini dengeliyor" dedi. Gıda denetimi kapsamında Manisa’daki asker zehirlenmesine ilişkin, bakanlığa ait denetim elemanlarının devreye girdiğini ve önümüzdeki günlerde bu durumun gıda ile ilişkisinin neticelerini laboratuvarlardan alınacağı bilgisini verdi. Yem fiyatlarına da kafasına göre ayar çekenlerin bedellerini ödeyeceklerini dile getirdi. (JA-