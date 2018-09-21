Bakan Dönmez: "Bu yıl içerisinde Akdeniz'de ilk kuyumuzu açacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kara ve deniz alanlarımızdaki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizi daha da artırdık. Bu yıl içerisinde Akdeniz'de ilk kuyumuzu açacağız. Ayrıca bor cevherini artık uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. İlk adımı bor karbür üretimiyle atıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni Ekonomi Programıyla, Türkiye'nin ekonomide büyük bir değişim ve dönüşüme hazırlandığını kaydeden Dönmez, gerçekçi ve hedef odaklı bir anlayışla hazırlanan programın odak noktalarından birinin de enerji olduğunu belirtti. Dönmez, "Cari açığın en büyük kalemlerinden biri olan enerji ithalatını azaltmak için son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimine ağırlık verdik. Ortaya koyduğumuz yeni modelle madenlerimizde daha önce finansal ya da teknik nedenlerden dolayı üretim yapılamayan alanları yatırımcılara açtık. Kara ve deniz alanlarımızdaki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizi daha da artırdık. Yoğun sismik ve veri toplama faaliyetlerimizin ardından bu yıl içerisinde Akdeniz'de ilk kuyumuzu açacağız" ifadelerine yer verdi.

"İlk adımı bor karbür üretimiyle atıyoruz"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıldığını dile getiren Dönmez, "Son iki yılda devreye aldığımız kurulu gücümüzün yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. YEKA modeliyle, üretimin yanı sıra yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için firmalara AR-GE ve yerli üretim şartı getirdik. Yeni bor stratejisiyle, katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerinin üretimi için ilk adımı attık. İhracatında dünya lideri olduğumuz bor cevherini artık uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. İlk adımı bor karbür üretimiyle atıyoruz. İleri teknoloji ürün kullanan her sektörde borun kullanımını daha da artırmak ve yaygınlaştırmak için yeni projelerimizi de yakın zamanda açıklayacağız" diye konuştu.

6 alanda 55 eylem planıyla start verilen enerji verimliliği politikalarıyla, daha az enerjiyle daha fazla katma değer, daha az maliyetle daha yüksek verim döneminin başlatıldığını söyleyen Dönmez, "Enerji yoğunluğumuzu azaltacak yatırımlarla bu alandaki potansiyelimizi harekete geçirmeye başladık. Daha ilk dönem bitmeden önemli kazanımlar sağladık. Enerjide yerli dönüşümün karşılığı olarak yerli kaynaklardan elektrik üretimini yüzde 51 oranına çıkardık. Dışa bağımlı olduğumuz kaynakları yönetilebilir bir seviyeye getirmek için daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir kaynağı sisteme entegre ediyoruz. Enerji politikalarında başlattığımız yerlilik hamlesi güçlü ve sürdürülebilir büyümenin temel kaldıracı olacak. Yeni Ekonomi Programı, Milli Enerji ve Maden Politikasıyla başlattığımız sürecin daha da ileri götürülmesi noktasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak" dedi.