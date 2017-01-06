Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:26

Bakan Elvan, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti

Bakan Elvan, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti

06 Ocak 2017 15:26

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın ilçemize yapmış olduğu ziyaret bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kendisini elimizden geldiğince iyi bir şekilde ağırlamaya çalıştık. İnşallah kendisini bir kere daha misafir etme imkanımız olur. Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç