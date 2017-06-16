Dr. Veysel Eroğlu, baraj ve gölet yapımında rekora imza atıldığına vurgu yaparak, "423 dev baraj ve bin gölet ile rekora imza attık. Hedefimiz 2019 yılına kadar bin 71 gölet ve sulama yaparak ikinci rekora imza atmak" dedi.

‘Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Dr. Veysel Eroğlu, erozyon ve çölleşme ile mücadele kapsamında 500 milyon ton olan toprak kaybının 168 milyon tona indirildiğini söyledi.

"3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu"

Toprağa sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Eroğlu, "Toprağımız evimiz geleceğimiz. Dünyada çölleşmeyi önlemek için bütün insanlara çok iş düşüyor. Su konusunda dünyada ilk üçe giren ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Afrika’da kırsal kalkınma için maddi manevi destek veriyoruz. Türkiye Afrika’yı sömürmek için değil onları kucaklamak için gidiyor.

Türkiye olarak ağaçlandırma, sulama, ormanların çoğaltılması, sera gazı azaltılması konusunda üzerine düşeni yapıyor. 2008 yılında ağaç seferberliği başlatmıştık 2 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye’de fidan üretimini arttırdık, 400 milyona çıkartalım diye hedef koyduk. Bazı yerlerde hedefi aştık 500 milyonu buldu. Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttık. Orman teşkilatı sadece Türkiye’ye değil her yerde hizmet eden bir kurum haline geldi. Türkiye her yere fidan veriyor. Bütün açık alanlara ağaçlandırma yapıyoruz. Helikopterle tohum atıyoruz. Kayseri’de Torosların eteklerinde tohumdan orman ortaya çıktı. 180 santime yaklaşan sedir ormanları oluşmuş. Hedef koymazsanız olmaz. Bakanlıkta bütün birimler birbiri ile yarışıyor. 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Türkiye’de orman varlığı artıyor" diye konuştu.

"500 milyon olan toprak kaybını 168 milyon tona indirdik"

Bakan Eroğlu, "Ormanların tahrip olmaması için gelir getirici imkanlar sunmak lazım. 36 gelir getirici tür tespit ettik. Her şey millet içindir anlayışı ile cevizden, bademe zeytinden, kestaneye varıncaya kadar bunları dikiyoruz. 3 yıl bakımı orman teşkilata ait geliri 49 yıl vatandaşa aittir. Vatandaşa imkan sağlamak lazım. Orman köyü isteyen herkese veriyoruz. Kura çekiyoruz. Kura ile dağıtıyoruz. 1.5 milyon zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytine önem veriyoruz. Zeytin eylem planı kapsamında şu an zeytin ağacı 172 milyona ulaştı. Ormanlarda zeytine sahip çıkıyoruz. 2 tane fidan diksem ne olur diye düşünmeyin. Bir fidan diktiğinizde bütün canlılar faydalandığı sürece amel defteriniz kapanmıyor. Gelin hep birlikte ülkemizi yemyeşil yapalım. Erozyonla mücadele konusuna önem veriyoruz. 500 milyon olan toprak kaybını 168 milyon tona indirdik. Su zengini değil Türkiye tek elden akıllıca yönetildiği zaman su problemi olmaz. Sorunu çözmek için suyu biriktirmek gerekir" şeklinde konuştu.

423 dev baraj ve bin gölet ile rekora imza atıldığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Baraj ve gölet yapıyoruz. Hedefimiz 2019 yılına kadar bin 71 gölet ve sulama yaparak ikinci rekora imza atmak. Toprağı korumak için sulama önemlidir. Sulama olmadan verim almak mümkün değil. 8,5 milyon hektarlık sulama alanının 6,5 hektarını suladık. 10 proje hazırladık. Su kıtlığı olan havzalara su getirdik. Beyşehir golünü kurtardık. Düdenlerden kaçan suyun etrafını cevirdik. Suruç ovası dev sulama tüneli 54 bin hektarı sulandı. Gıda çok önemli dünyada ilk 5’e giren ülke olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

"Hedef 80 milyon ağaç"

19,3 milyon ağaç diktiklerini ve hedefin 80 milyon ağaç olduğunu söyleyen TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, "Bizim işverenimiz toprak, işimiz toprakla. Toprak olmazsa bizim de işimiz olmaz. Toprağın bozulmasından kaynaklanan sorunlarla ilk biz yüzleşiyoruz. Çölleşme ve erozyon için bütün önlemleri bugünden alsak bile dünyamız 2030 kadar toprak kaybetmeye devam edecek. Küresel ısınma ve ekosistemdeki bozulmada ABD geleceği kurtarmak yerine daha fazla kar, daha ucuz tüketimi tercih etti. Gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşaması lazım. Ekosistemde toprağı kaybetmek kolay kazanmak zordur. Suyun tasarruflu kullanımı için yapılan göletler ve barajlar rakamı 168 milyon tonlara çekmiştir. Bakanlığın bir hedefi var dünya nüfusu kadar ağaç. Bu nüfus arttıkça artacak bir hedeftir. Türkiye nüfusu kadar ağaç, her Türk vatandaşının bir ağacı olacak. Biz 19,3 milyon ağaç diktik hedef 80 milyon ağaç. Herkese bu mücadelede ihtiyaç var. İşin en zor kısmı ilk ağacı dikene kadardır. Daha sonra yenilerini dikmek için sabırsızlanıyorsunuz. Toprak bizim, bizim olana sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz diye topa dört elle sarıldık. 67 adet ormanlık alan oluşturduk. 68 bin kamyon toprak Konya Şeker tarafından ağaçlandırılma sahalarına taşınmıştır, kuruyan ağaçların yerine yenileri dikiliyor. 1 milyon 700 bin ton toprak geri kazandırılmıştır. Konya ovasında masraf ve çabaya 56 bin aile niye katlanıyor, çünkü Konya ovasına ağaçlandırılmazsa iklimleme olmayacaktır. Ağaç olmazsa rüzgar yağmur suyu ile daha çok kaybedecek" ifadelerini kullandı.