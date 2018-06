Bakan Eroğlu, Acil Durum Yönetim Merkezi’nin tanıtımını yaptı

Acil Durum Yönetim Merkezi’nin dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Türkiye, adeta avucumuzun içinde. Biz her şeyi takip ediyoruz. Buradaki bilgilerle bizim Türkiye’deki her şeyi, her şantiyeyi, her hava durumunu gözetlememiz mümkün" dedi.

Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen ve ileri teknoloji sistemi ile donatılan Acil Durum Yönetim Merkezi’nin tanıtımını yaptı. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması maksadıyla hizmete alınacak olan merkezde meteorolojik tahminler ve ikazlar, taşkın takip sistemi ve orman yangınları ile alakalı hususlar yakından izlenecek. Ayrıca ülke genelinde su kalitesi izlemesi yapılarak, barajlardaki doluluk oranları tek noktadan takip edilecek.

"Türkiye’yi tek merkezden takip ediyoruz"

Acil Durum Yönetim Merkezi’nin dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Türkiye, adeta avucumuzun içinde. Buna çok ihtiyaç var. Çünkü, önceden tedbir almak açısından bu çok önemli. Biz her şeyi takip ediyoruz. Buradaki bilgilerle bizim Türkiye’deki her şeyi, her şantiyeyi, her hava durumunu gözetlememiz mümkün. Acil Durum Yönetim Merkezi, Türkiye’deki en ileri teknolojiye sahip bir merkez. Burada bütün sistemlerle Türkiye’yi tek merkezden takip ediyoruz. Burası adeta teknolojik göz" diye konuştu.

Eroğlu, Bakanlığın Yatırım Bilgi Sistemi, Ulusal Su Bilgi Sistemi, Baraj Su Seviyesi Bilgi Sistemi, İçme Suyu Bilgi Sistemi, Sulama Tesisleri Mekansal Yönetim Sistemi, Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi, Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Meteoroloji Gözlem Sistemleri, Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ve Meteorolojik Veri ve Bilgi Sunum Sistemi gibi sistemleri geliştirdiğine dikkat çekti. Bu sistemlerle projelerin gidişatının takip edildiğini, kuraklık, su taşkını, orman yangını gibi unsurların tespit edildiğini belirten Eroğlu, bunlara hızlıca müdahale edilme fırsatı yakalandığına dikkat çekti. Baraj Su Seviyesi Bilgi Sistemi’ne girerek barajlardaki anlık doluluk oranlarına bakan Eroğlu, İstanbul’daki Terkos Gölü’nde yüzde 85 oranında doluluk olduğunun görüldüğünü kaydetti. Sistem üzerinden Ankara’daki barajlara da bakan Eroğlu, Kesikköprü Barajı’nın yüzde 92, Hirfanlı Barajı’nın ise yüzde 71 dolu olduğunu aktardı.

Şantiyelere canlı takip

Bakan Eroğlu, sistem üzerinden çalışma halindeki şantiyeleri de canlı olarak takip etti. Uydu görüntüsü ile Afyonkarahisar’da yapımı devam eden Çay Barajı’ndaki şantiye alanını izleyen Eroğlu, şantiye alanındaki bazı araçların çalışmadığını fark etti. "Şu anda kamyonlar boş duruyor" diyen Eroğlu, çalışanların ikaz edilmesi talimatını verdi. Eroğlu’na kamyonların çalışır vaziyette olduğu, işçilerin 3 vardiya halinde çalıştığı bilgisi verildi ve aynı karede yer alan diğer kamyonların çalışır vaziyette olduğu gösterildi.

"2019’da Ergene tertemiz akacak"

Nehirlerdeki su kalitesini anlık olarak izlediklerini ifade eden Eroğlu, Ergene Nehri’ndeki istasyona bağlanarak şunları kaydetti:

"Ergene çoğu zaman polemik konusu oluyor. Biz Ergene’de 13 tane ileri biyolojik arıtma tesisi kurduk, kaliteyi anlık izliyoruz. 15 paket eylem planından çoğu bitti, sadece sanayinin atık sularıyla ilgili arıtma tesisleri kaldı, o da yüzde 76. O bittiği zaman Ergene tertemiz akacak. Özellikle kalitede çok büyük iyileşme var. Bir kısmı bu sene Eylül ayında bitiyor. Bir kısım sanayiciler de 2019 yılında tamamlanacak. Böylece 2019’da Ergene tertemiz akacak."

Orman Yargın Yönetim Sistemi hakkında da bilgiler veren Eroğlu, öncelikle Meteorolojiden orman yangınlarıyla ilgili riskli bölgeleri aldıklarını dile getirdi. Orman yangını riski bulunan alanların kırmızıyla işaretlendiğini aktaran Eroğlu, 3 günlük risk haritalarının bulunduğunu, bu bilgiler ışığında ekip ve araçların bu noktalara sevk edildiğini dile getirdi.

"Bu sene hiçbir yerde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Eroğlu, bu yıl içme suyunda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna ışık tuttu. Eroğlu, barajlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 50’inin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene hiçbir yerde sıkıntı çektirmeyeceğiz. Özellikle geçen sene Güneydoğu Anadolu’da bazı sıkıntıların olma ihtimali vardı. Sebebi de 3.5 milyon misafirimiz var, mülteci var. Onlara bakıyoruz. Mesela Kilis’te sıkıntı vardı, hemen Kilis’e gittim ve onu da büyük ölçüde çözdük. Kilis’in nüfusu 90 bin, 130 bin Suriye’den gelen var. Hesaplarımız bir anda altüst oldu. Dünyada hiçbir yer yoktur ki kendi nüfusunun bir buçuk katı misafir olsun. Gaziantep’te 450 bin, Şanlıurfa’da 500 bin kişi var. Başka bir ülke olsa bunu çözmeleri mümkün değil. Biz, kriz yönetimine alışık bir ülkeyiz. Hiçbir şehrimizde sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Eroğlu, eski Türkiye’de günübirlik çözümler yapıldığının altını çizerek, kısa vadeli çözümün en kötü çözüm olduğunu söyledi. Bakanlık olarak uzun vadeli çözümler ürettiklerini ifade eden Eroğlu, İstanbul’daki hedeflerinin 2070, Ankara’daki hedeflerinin de 2060 olduğunu vurguladı ve o yıla kadar problem olmayacak şekilde planlamalarını yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Eroğlu, "Türkiye su zengini değil ama suyu çok iyi yönetiyoruz. Dünyada suyu en iyi yöneten, ormanları en iyi yöneten kurumuz" ifadelerini kullandı.

"Ormanların yüzde 95’inin tapusunu aldık"

Dünyadaki orman varlığı azalırken, Türkiye’deki orman varlığının tam tersine arttığına değinen Eroğlu, "Yanan alanlardan 1 metrekare alan bizim dönemimizde başka maksatlarla kullanılmadı. Bizim dönemimizde ormanların tapusu var, bir metrekarelik alan işgal ettirilmemiştir. Şu anda ormanların yüzde 95’inin tapusunu aldık. Ben bakan olduğum zaman ormanların 1 metrekare dahi tapusu yoktu. 2019’un sonunda artık ormanların tamamının tapusu alınmış olacak" dedi.