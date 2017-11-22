Çevrecidir, yenilebilir enerji kaynağıdır. 2003 yılında yılda bir üretim 26 milyar kilowatt saat iken, bunu 94,5 milyar kilowatt saate çıkardık” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman mahallerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Törene Bakan Eroğlu ve Sarıeroğlu’nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 30-40 yıllık su çözümü için eylem planları hazırlandığını ifade etti. Eroğlu, “Bütün şehirlerimizde su sıkıntısı vardı. Sadece İstanbul’da su sıkıntı olduğunu sanırdım ama 76 şehirde su sıkıntı var. Kars’tan Edirne’ye kadar, Mardin’den İzmir’e kadar, Sinop’tan Mersin’e kadar bunlarla alakalı eylem planı hazırladık. Günübirlik çözümler yerine 30-40 yıllık ihtiyaçları göz önüne alarak bütün şehirler için eylem planı hazırladık” dedi.

“Bütün Türkiye’nin ve İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz”

Yağış bakımından 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıl yağışlarda 44 yılın en kurak dönemi. Buna rağmen su sıkıntısı çekmedik, çektirmeyeceğiz. 506 tane baraj, binden fazla gölet, şimdi bin 71 gölet ve sulama tesisiyle bütün Türkiye’nin ve İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz. Sulamada muazzam bir mesafe katettik.”

Derelerin ıslah çalışmasının yapıldığını ifade eden Eroğlu, “Çok sayıda dereyi ıslah ettik. Dereleri şuanda şehir içinde gerdanlık gibi inşa etmek istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu dereler şehir içinde bir gerdanlık olsun diye inşa ediyoruz” dedi.

“Şuana kadar gelmiş geçmiş hükümetler içerisinde en çevreci hükümet bizim hükümetimiz”

Hidroelektrik enerji santrallerin önemine değinen Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye enerjide dışa bağımlıdır. Dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji çeşitliliği açısından biz HES’lere çok önem veriyoruz. Hidroelektrik santraller enerjinin sigortasıdır. Çevrecidir, yenilebilir enerji kaynağıdır. 2003 yılında yılda bir üretim 26 milyar kilowatt saat iken, bunu 94,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Gururla ifade ediyorum. HES’ler, doğalgaz ve kömürü de geçti ve birinci sıraya yükseldi. Şuanda Türkiye’de her evde yanan dört ampulden birisi bizlerin temin ettiği hidrolik enerji santrallerden kaynaklanıyor.”

Eroğlu, “Şuana kadar gelmiş geçmiş hükümetler içerisinde en çevreci hükümet bizim hükümetimiz. Şuana kadar 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Büyükşehir belediye başkanımız ile birlikte çok güzel bir çalışma yapacağız. Bazı caddelere ıhlamur, çınar, akasya gibi bu şekilde açık bir alan bırakmayacağız” diye konuştu.

Mera olarak kullanılmayan alanların değerlendirileceğini ifade eden Eroğlu, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüştük. Bozuk hiç kullanılmayan tamamen taş haline gelmiş, toprağı kaybolmuş olan mera olarak gözüken ama mera vasfı olmayan alanları bize verecek. Oraları gerekirse bir buçuk metre kazarak veya başka yerden toprak getirerek Ankara’yı yemyeşil yapacağız. Bozkır olmaktan kurtaracağız” dedi.

“15 tesisimiz hayırlı olsun, 182 tesis projemiz daha var”

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, Ankara için yapılacak olan projelerin takipçisi olacağını ifade etti. Sarıeroğlu, “Koordinasyon toplantısı bizim için çok kıymetliydi. Önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı olarak bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Ankara’da hemşehrilerimiz hayatını kolaylaştıracak, ekonomisine, üretimine, gelişimine katkı sağlayacak her türlü projenin çok yakın takipçisi olacağız. 2019 yılına giderken Ankara olarak gelişmeye, ilerlemeye, hedefe odaklanmış olarak gitme kararlılığındayız” dedi.

Yapılacak tesislerde çalışacak işçilere uyarıda bulunan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

“Arka arkaya projelerimizi açıklıyoruz. Bundan sonra da projelerimiz gerçekleşecek. 15 tesisimiz hayırlı olsun, 2019 yılına giderken 4,6 milyar ile gidiyoruz. 182 tesis projemiz daha var. Onlarla birlikte tarımsal sulamanın Ankara açısından ne kadar önemli olduğunu, Çalışma Bakanı olarak bunun istihdama, üretime katkısı çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada görev alacak kardeşlerimize iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uymaları için hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum.”

Konuşmaların ardından toplu temel atma töreni gerçekleşti.