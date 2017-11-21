Bakan Eroğlu Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı

Milli parklarımız ve tabiat parklarımızın sayısı arttı. Korunan alanlarımız mükemmellik sertifikası aldı. 70 korunan alandan 41’ine mükemmellik sertifikası verildi” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, TBMM 2018 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığının 20,8 milyar TL 2018 yılı yatırım bütçesi olduğuna dikkat çeken Bakan Eroğlu, ödenek dağılımını şöyle sıraladı:

“Bakanlık 778 milyon 179 bin TL, DSİ 12 milyar 972 milyon 780 bin TL, OGM 6 milyar 570 milyon 351 bin 500 TL, MGM 442 milyon 477 bin TL, SUEN 4 milyon 688 bin TL ve böylece toplam 20 milyar 768 bin 475 bin 500 TL.”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından son 15 yılda 156 milyar TL yatırım gerçekleştirildiğini belirten Eroğlu, “10 adet bölge gelişim projesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Orman Genel Müdürlüğü ülkemizin tamamına hizmet eder hale geldi. Dünyada orman varlığı pek çok ülkede azalıyor ama Türkiye’de orman varlığı artıyor. 2002 yılında 20,8 milyon hektar orman alanımız söz konusu iken bugün 22,3 milyon hektar yani yaklaşık 1,5 milyon hektar ormanlık alan arttı. Odun servetimizi de yüzde 30 arttırdık. 1,2 milyar metreküplük serveti 2017 yılında 1,6 milyar metreküpe çıkarttık. Buna paralel olarak fidan üretimi de arttı. Bu yıl 322 milyon fidan ürettik. Türkiye, fidan ve süs bitkileri ihraç eder duruma geldi. Sakarya Sapanca’da Fidan ve Süs Bitkileri Borsası kurduk. Fidanlıklarda sadece 400 tür üretiliyordu ama şu anda 688 tür üretiliyor. Sadece fidan üretmiyoruz aynı zamanda tohum üretiyoruz. Her yıl ortalama 250 ton tohum üretiliyor. Şu ana kadar 3 milyar 820 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sene sonunda bu sayıyı 4 milyara yükselteceğiz. Yıllık ağaçlandırma yapılan alanı 5 katına çıkarttık. Her alanda ağaçlandırma yaptık. 2011 yılında yaptığımız değişiklikten sonra orman teşkilatı Türkiye’de, hatta Orta Asya, Balkanlar, Afrika’da faaliyet yapar hale geldi. Şu anda okul bahçeleri, üniversite kampüsleri, mezarlıklar, sağlık tesislerinin bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Yaklaşık 20 bin kilometre yol kenarı ağaçlandırması yaptık” ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, ceviz, badem, zeytin, maviyemiş gibi 38 eylem planı hazırladıklarını vurgulayarak, “2019 yılı sonuna kadar 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması talimatını vermişti Sayın Cumhurbaşkanımız. 2015 yılından itibaren şu ana kadar 2 bin 863 köyde 6,4 milyon gelir getirici fidan diktik. 2012-2017 yılları arasında 3,6 milyon ceviz fidanı dikildi. 2013-2017 yılları arasında 6 milyon badem fidanı dikildi. 3 yıl bakımı, bütün masraflarını orman teşkilatı üstleniyor ve geliri 49 yıllığına sertifika veriyoruz. 49 yıl vatandaşın elinde tapu gibi sertifikası var. Üretilen gelir getirici ürünleri toplayıp kendisi satıyor. Zeytin ağacını ekonomiye kazandırmamız gerekir. Daha önce zeytin ağacı orman ağacı değildir diye bir sivil toplum kuruluşu yargıda karar aldırmıştı. Ormanlık alanda delice tabir ettiğimiz zeytin ağaçlarını kesmek üzereyken yargı kararının gerekçelerine baktığımız zaman tamamı zeytinlik olursa olmuyor ama en azından yüzde 75 zeytin gerisi başka ağaç olursa olabiliyor. Maalesef bazı sivil toplum kuruluşları Türkiye’de zeytinciliğin gelişmesini istemiyorlar ki böyle bir gaza geldiler ve yanlışlığı fark ettiler. Maviyemiş eylem planı yaptık ve 2 bin 55 dekar alanda bununla ilgili bir çalışma yapacağız. 365 adet bal ormanı kurduk. Ülkemiz bal üretiminde dünyada 6. sıradan 2. sıraya yükseldi” açıklamasını yaptı.

“Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi kurduk”

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin önem kazandığını kaydeden Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Pek çok ülkede kimyevi ilaçların yanında tıbbi aromatik bitki eczaneleri var. Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından çok fazla türe sahip. Sadece Türkiye’de olan, başka yerde olmayan türler 3 bin 600 tanedir. Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin 115 milyar dolarlık pazarı bulunuyor. Biz bu maksatla güzel bir çalışma yaparak tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi kurduk. Şu anda 507 milyon dolarlık ihracat yapılıyor ama bu çok küçük bir rakam. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 5 milyar dolara çıkartmaktır.”

“Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz”

Son 15 yılda orman köylülerine 14,5 milyar TL ilave gelir sağladıklarının altını çizen Eroğlu, “Odun ham maddesi çok önemlidir. Özellikle ağaç ve ağaç ürünleri sanayi stratejik sektör olarak belirlendi. 21 milyon metreküp odun ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Orman ürünleri gelirleri arttı ve 3 milyar TL gibi bir gelirimiz var. Baraj havzası yeşil kuşak ağaçlandırma projesi başlattık ve barajların etrafını tamamen ağaçlandırıyoruz. Şu ana kadar 353 baraj havzasını ağaçlandırdık ve hedefimiz bu sayıyı 712’ye çıkartmaktır. Çölleşme ile mücadelede de önemli projeler gerçekleştirdik. Erozyonla mücadelede dünya lideri olduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün dağları erozyonla mücadele kapsamında işliyoruz ve ayak basmadığımız yok. Erozyonla kaybettiğimiz toprağı 3’te 1’e düşürdük. 15 adet çığ kontrol projesi, 12 adet heyelan kontrol uygulama projesi yaptık” şeklinde konuştu.

“Korunan alanlarımız mükemmellik sertifikası aldı”

“Yangına müdahalede dünyanın en iyi teknolojisine sahibiz” diyen Eroğlu, “Dünyanın en ileri teknolojisi şu anda bizde. Çok iddialıyım. Orman yangınının başlaması ile çıkan duman 15 saniye içerisinde yangın harekat merkezlerine bildirilmektedir. 35 hava aracı, 2 bin 300 kara aracı, 19 bin personelle yangınla mücadele ettik. Yangına ilk müdahale süresini 15 dakikaya indirdik. Yanan alanları başka maksatla tahsis etmiyoruz ve bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Son 15 yılda korunan alan sayısı 175’ten 553’e yükseldi. Milli parklarımız ve tabiat parklarımızın sayımız arttı. 144 şehir ormanı kurduk. Mesire alanlarımız arttı. Tabiat turizmi eylem planı hazırladık. Korunan alanlarımız mükemmellik sertifikası aldı. 70 korunan alandan 41’ine mükemmellik sertifikası verildi” dedi.