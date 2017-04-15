Bakan Eroğlu’ndan referandum günü için hava tahmin raporu

Bakan Eroğlu, referandum günü Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Bakan Veysel Eroğlu, pazar günü yapılacak olan referandumun ülkemizin geleceği için güzelliklere vesile olmasını da diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada üç büyük ilimizin beklenilen hava durumu tahmini de yayımlandı:

İstanbul parçalı çok bulutlu geçecek ve maksimum sıcaklık 21 derece olacak. İzmir parçalı çok bulutlu, maksimum sıcaklık 22 derece. Ankara ise sabah saatlerinde az bulutlu öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu lokal 13 -19 saatleri arası hafif sağanak yağışlı geçecek. Maksimum sıcaklık 21 derece olacak.