Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 17:07

Bakan Eroğlu’ndan referandum günü için hava tahmin raporu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu.

Bakan Eroğlu’ndan referandum günü için hava tahmin raporu

15 Nisan 2017 17:07


Bakan Eroğlu, referandum günü Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Bakan Veysel Eroğlu, pazar günü yapılacak olan referandumun ülkemizin geleceği için güzelliklere vesile olmasını da diledi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada üç büyük ilimizin beklenilen hava durumu tahmini de yayımlandı:


İstanbul parçalı çok bulutlu geçecek ve maksimum sıcaklık 21 derece olacak. İzmir parçalı çok bulutlu, maksimum sıcaklık 22 derece. Ankara ise sabah saatlerinde az bulutlu öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu lokal 13 -19 saatleri arası hafif sağanak yağışlı geçecek. Maksimum sıcaklık 21 derece olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:15
  • Güneş :06:02
  • Öğle :12:59
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!