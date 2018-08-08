Bakan Ersoy’dan ATO’ya hazırlık çağrısı

Bakan Ersoy, Gürsel Baran’ın önerilerine karşılık, “Siz hazırlıklarınızı yapın, 2019’da Ankara’yı hareketlendirmek için çalışabiliriz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, ATO yönetimi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. ATO’nun 157 bin üyesiyle Türkiye’nin ikinci en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Baran, rutin hizmetlerin yanı sıra Ankara Marka Festivali ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gibi vizyoner projelerle Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 55 milyar euroluk bir pazar değeri taşıdığını kaydeden Baran, 600’ün üzerinde coğrafi işaretli ürünün Fransa ekonomisine yıllık 18 miyar euro gelir sağladığını belirterek, “Ankara’yı coğrafi işaretli ürünler için ihracat merkezi üssü haline getirmek istiyoruz. Bu çalışma köydeki vatandaşımızın ürününü de kıymetlendireceği için köyden kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Ankara ekonomisinin gelişimini de anlatan Baran, Bilkent ve Etlik’teki şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle Ankara’daki yatak kapasitesinin 15 bine çıkacağını, ilçelerindeki termal kaynak zenginliği ile birlikte Ankara’nın sağlık turizmi konusunda önemli potansiyel taşıdığını ifade etti. Ankara’nın yüksek hızlı tren merkezi olarak konumlandırıldığını kaydeden Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ankara’nın müze ve anıtları, kültürel ve tarihi yerleriyle önemli bir merkez olduğunu kaydeden Baran, şunları söyledi:

“Türkiye’nin cari açık sorununun çözümü için turizm gelirleri çok önemli. Ankara hızlı tren konusunda bir merkez durumunda. Sağlık tesisleri ve termal kaynaklarıyla da çok avantajlı. Konya Mevlana, Nevşehir Kapadokya, Tuzgölü, Elmadağ Kayak Merkezi gibi çevresindeki zenginliklerle birleştirilerek turizm paketleri hazırlanabilir. Ankara’da paket programı zenginleştirecek çok önemli argümanlar var. Ankara’yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz, bunun için sizden destek bekliyoruz. 80 milyonluk ülkenin başkenti Ankara’nın hak ettiği yere kavuşması gerektiğine inanıyoruz.”

Bakan Ersoy, Baran’ın önerisine karşılık, “Siz hazırlıklarınızı yapın, 2019’da Ankara’yı hareketlendirmek için çalışabiliriz” dedi.

ATO Başkanı Baran, ATO üyelerinin sektörel sorunları ve çözüm önerilerini meslek komiteleri aracılığıyla yönetim kuruluna aktardıklarını belirterek, Bakan Ersoy’a ATO Üyelerinin 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenleme taleplerinin de yer aldığı bir dosya sundu.