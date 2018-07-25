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25 Temmuz 2018 14:30

Bakan Ersoy’dan Can Gürzap’a geçmiş olsun ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Can Gürzap’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy’dan Can Gürzap’a geçmiş olsun ziyareti

25 Temmuz 2018 14:30


Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programını değiştirerek İstanbul’dan Ankara’ya karayoluyla döndü ve geçtiğimiz günlerde ciddi bir trafik kazası geçiren sanatçı Can Gürzap’ı tedavi gördüğü Sakarya Devlet Hastanesinde ziyaret etti.


Gürzap’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Ersoy, "Siz çok değerli bir sanatçısınız. Geçirdiğiniz kaza çok ciddi, neyse ki sizi Allah korumuş" dedi.


Sanatçı Can Gürzap da, geçirdiği kazadan kıl payı kurtulduğunu aktararak nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Ersoy’a teşekkür etti.


"Sanatçılarımız milli ve kültürel değerlerimizdir. Tabii ki sizlere, hepinize sahip çıkacağız" diyen Bakan Ersoy sanatçının tedavi sürecini yakından takip edeceğini belirterek hastane yönetiminden Gürzap’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.




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