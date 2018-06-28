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28 Haziran 2018 14:30

Bakan Fakıbaba’dan patates açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken, patatesin fiyatı seçim öncesi 50 kuruştan 6 liraya çıktı.

Bakan Fakıbaba’dan patates açıklaması

28 Haziran 2018 14:30

Patatesin fiyatı düştü ve düşmeye devam edecek. Elimizde yeterli kadar patates var” dedi.


Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’de ilk defa uygulanan Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, patates fiyatının düştüğünü ve düşeceğini söyledi. Fakıbaba, “Patates 50 kuruştu. Bakanlar Kurulunda ilk yaptığımız işlerden bir tanesi patatese ihracat desteği verdik. Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken, insanlar bizden ihracat desteği isterken, patatesin fiyatı seçim öncesi 50 kuruştan 6 liraya çıktı. Şu anda patatesin fiyatı düştü ve düşecek. İthalat, elinizde duran bir araç. Fiyatlar çok yükseldiği zaman elinizde ithal ettiğiniz mal olmasına rağmen bazı spekülatörler, sadece ve sadece kar amacı olan insanlar, çiftçinin ve üreticinin elinden malları topluyor ve depo ediyorlar. Ondan sonra bir fırsat kolluyorlar. O fırsatı yakaladıkları zaman 1 liralık malı 6 lira yapıyorlar. Biz ithalatı piyasayı regüle etmek için yapıyoruz. Ürünün azlığından dolayı değil. Yeterli patatesimiz var” ifadelerini kullandı.


Fakıbaba ayrıca, ithalatın Suriye’den yapılması ile ilgili, “İthalatı yapan bakanlık biz değiliz. Mutlaka ama mutlaka Türkiye’nin çıkarları için bu yapıldı. Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizi kalkındırmak için de yapılmış olabilir” şeklinde konuştu.




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