Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, milletvekillerine sunum yaptı. Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonunun çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Gül, "Bu Komisyonla da Olağanüstü Hal döneminde doğrudan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayalı inşa edilen tedbirlerle etkili bir hukuk yolu oluşturulmuştur. Yargı yoluna kapalı olan KHK’lkarla ihraç hususunda yargı yolu açılmış, Olağanüstü Hal dönemi bile olsa temel insan hakları alanından sapma olmaması, insan haklarının güvence altına alınması, bu işlemlerin yargı denetimine açılması hükümetimizin ortaya koyduğu çok önemli bir vizyon ve insan hakları paradigması bakımından çok önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.

FETÖ darbe girişiminin Türk milletinin evlatlarının ülke sevgisinden kaynaklanan iradesi ile başarısız kılındığını vurgulayan Bakan Gül, "Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiden, hukuktan, adaletten ve elde ettiği kazanımlardan asla taviz vermeyecektir. Bu mücadele milletimiz, devletimizin tüm kurumları ve yargımız eliyle başarı ile sürdürülecektir. 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu teröristler demokrasimize kastetmişlerdir. Çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır. O gece vatan, millet, devlet ve istiklal aşkıyla sokağa çıkan 250 vatan evladı şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Gerek 15 Temmuz öncesinde, gerekse 15 Temmuz’da Türk yargısı milletinin ve demokrasinin yanında saf tutmuş ve terör örgütüne hukuk yoluyla cevap vermiştir. Yargı mensupları, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde FETÖ terör örgütü ile etkin bir mücadele ortaya koymuştur. Cumhuriyet başsavcılarımız, cumhuriyet savcılarımız ve hâkimlerimiz 15 Temmuz’da büyük bir cesaretle görevlerinin başında olmuşlardır" şeklinde konuştu.

Gül şunları kaydetti:

"17 Kasım 2017 itibariyle FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen hakim, savcı sayısı 3 bin 945’tir. Görevden uzaklaştırılan hakim, savcı sayısı 13’tür. FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen personel sayısı 5 bin 920’dir. Bunların 107’si itiraz sonucu yapılan incelemeler sonucunda mesleğe iade edilmiştir."

Fetullah Gülen’in iade sürecine ilişkin olarak ise Gül şu bilgileri verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişiminin ardından Bakanlığımızca zaman kaybetmeksizin ilk olarak 19 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütü elebaşının iadesi için Amerika Birleşik Devletleri’ne ’acil tutuklama ve iade’ talebinde bulunulmuştur. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda muhataplarımızla yoğun temas kurdular. Süreç içerisinde terör örgütü elebaşı hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden sonuncusu 3 Kasım 2017 tarihinde olmak üzere ABD’ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir. İade süreci ABD ile aramızdaki 1980 tarihli ’Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması’ uyarınca yürütülmektedir. Başvurularımız vesilesiyle Bakanlığımızca ABD’deki muhataplarla düzenli görüşmeler yapılarak, mevcut dosyalardaki suçlarda örgüt elebaşının bağlantısı ve darbe teşebbüsüne ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."