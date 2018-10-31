Bakan Gül ve Kurum, 7. Hatay Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi

Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Gül, ''Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 gün sürecek olan 7. Hatay Tanıtım Günleri başladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını yaptığı Hatay Günleri'nde stantlar yoğun ilgi çekiyor. Ankara'daki Hataylıların ve diğer vatandaşların katılımıyla gerçekleşen açılışta renkli görüntüler oluştu. Açılışa katılan Bakan Gül, medeniyetin ve kültürlerin beşiği olan Hatay'ın havasını Ankara'ya getirip bu lezzetleri paylaşan herkese teşekkür ederek, ''Bu vesileyle Hatay'ın yerel zenginliklerinin Başkentimizde tanıtılmasını çok önemli buluyoruz. Bu bölgenin evladı olarak da Hatay'ın insanını, zenginliklerini bilen biri olarak Ankara'da bu havayı solumak bizler için büyük mutluluk'' ifadelerini kullandı.

''Hatay'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptık''

Hatay'ın tüm dünyaya örnek teşkil edecek birliğin, beraberliğin, kardeşliğin başkenti olmuş çok değerli bir şehir olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

''Hatay insanı deyince birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergileyen insan akla gelir. Hatay'ın milli mücadeledeki kahramanca duruşu, destansı mücadelesi aklımıza gelir. Hatay deyince ilk kurşunu sıkan milli mücadelenin kahramanları akla gelir. Hatay deyince dini, dili, mezhebi ne olursa olsun insansa başımın üstündedir diyen Hatay'ın güzelliği aklımıza gelir. Hatay UNESCO tarafından da tescillenmiş, hem insanının hem mutfağının güzelliğiyle bilinen bir şehirdir. Hatay'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönem bölgemizi ekonomik, ticari, sanayi olarak daha da kalkındıracak çok büyük bir proje olan Amanos Tüneli'ni yaparak taçlandırmış olacağız.''

''Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz''

''Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ'la etkin mücadeleyi sürdürüyor'' diyen Gül, ''Reyhanlı'da 53 vatandaşımızın hayatına kasteden hainlerle mücadelesini de sürdürüyor. Kanlı ve kirli yöntemlerle istikbalimizi kıskaca almaya çalışan kimse başarılı olamayacaktır. Terör birliğin, kardeşliğin, düzenin en büyük düşmanıdır. Türkiye olarak birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kast eden bu terör örgütleriyle mücadeleyi de hep birlikte kararlı bir şekilde vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

''Milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı ilimizin kahramanları Hataylılarla bugün bir arada olmaktan büyük gurur duyuyorum''

Çevre Bakanı Murat Kurum ise, ''Bugün tüm Hatay burada. Lezzetleri, değerleri, vekilleri buradalar. Bu alan ilerde Millet Bahçesi yapacağımız alan. Projeler için çalışıyoruz. Bu organizasyonları daha güzel ortamlarda, Millet Bahçesi'nde hem gezeceksiniz hem eğleneceksiniz. Bu kültürel faaliyetleri daha düzgün ortamda yapabilme adına bu düzenlemeleri yapıp ülkemize kazandıracağız. 1918'de Hatay Dörtyol'da milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı ilimizin kahramanları Hataylılarla bugün bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Tüm dinlerin, dillerin, ırkların birlikte yaşadığı örnek olan ilimiz. Yüz binlerce Suriyeliye kucak açmış, onlara ev sahipliği yapan Hatay ilimize teşekkür ediyoruz. Bu duruş milli duruş” dedi.