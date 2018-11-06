Bakan Kasapoğlu, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde sunum yaptı

Ayrıca bu merkezlerimizde halen 382'si kadın ve 371'i erkek olmak üzere 753 gençlik lideri görev yapıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Kasapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmadan önce HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan söz aldı. Paylan, Sayıştay üyesinin kendilerinin Sayıştay raporlarının görüştüğü anda görevden alınmasını eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'i Garo Paylan'ı susturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin mutluluğunu temin etmek ve ülkelerine bağlılıklarını güçlü tutmak üzere Bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirterek, “Bu çerçevede, Bakanlığımızın yürütmeyi planladığı proje ve faaliyetler için 2019 yılında ihtiyaç duyduğu bütçe büyüklükleri bütçe teklifinde şu şekilde öngörülmüştür: 212 milyon 457 bin TL'si personel ve SGK giderleri, 169 milyon 436 bin TL'si mal ve hizmet alım giderleri, 7 milyar 982 milyon 587 bin TL'si cari transfer harcamaları, 1 milyar 370 milyon 201 bin TL'si yatırım giderleri, 6 milyar 740 milyon TL'si ise yükseköğrenim öğrencilerine kredi ödemeleri olmak üzere toplam 16 milyar 474 milyon 681 bin TL'dir” ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezleri hakkında bilgi veren Kasapoğlu, “Gençlik merkezlerimizde Kasım 2018 itibarıyla toplam 2 milyon 11 bin 717 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizde halen 382'si kadın ve 371'i erkek olmak üzere 753 gençlik lideri görev yapıyor. Ayrıca, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren okullarda bir kız bir erkek öğrenci olmak üzere 20 bin 340 okul temsilcimiz bulunuyor. Gençlik merkezleri bünyesinde yürütülen akademi faaliyetlerinde; gençlerimize çeşitli konularda hem teorik hem de gündelik hayat pratiğine yönelik işlevsel bir eğitim programı sunuluyor. Bu kapsamda; Sosyal Bilimler Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Dini İlimler Atölyesi, İnovasyon Atölyesi, Değerler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, Güzel Sanatlar Atölyesi olmak üzere 8 başlıktan oluşan programlarda gençlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

Gençlik Projeleri Destek Programı ile gerçek ve tüzel kişilere, gençlik gruplarına, gençlik topluluklarına hayatın her alanına yönelik proje desteği verildiğini kaydeden Kasapoğlu, “Projeler, eğitimden sanata, spordan inovasyona, gönüllülükten bağımlılıkla mücadeleye oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Amacımız donanımlı, eğitimli, özgüvenli ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir gençlik yetiştirmek. Elektronik ortamda ‘Gençlik ve Spor Veri Tabanı' kurulması için detaylı fizibilite çalışmalarını bitirdik, veritabanının temellerini attık. Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik politikaları oluşturabilmeleri, ihtiyaca yönelik proje geliştirebilmeleri ve hizmet kalitesini arttırabilmeleri için bu birikim bize yol gösterici olacak. Hedef kitlesi gençler olan her türlü planlamada bu veri tabanı, mümkün olan en geniş gerçek ve güncel verilere eş zamanlı olarak ulaşmamıza imkan sağlayacak” şeklinde konuştu.