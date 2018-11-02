Bakan Kasapoğlu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım oyuncularıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millilerin şampiyonadan kupayla döneceğine inandığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da 12-15 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, milli takımın şampiyonadan kupayla döneceğine inandığını ifade etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları ile tek tek tokalaşan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, milli sporcularla bir süre sohbet etti.

Dokuz ay önce ilk defa oluşturulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “İtalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda mücadele edeceksiniz. Bu uluslararası ilk turnuvanız olacak. Bu sizler için önemli başlangıç. Ülkemizin, birer elçisi, birer kahramanı olarak, bayrağımızı orada temsil edeceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın şampiyonadan kupayla döneceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Sizleri desteklemek adına ne gerekiyorsa her zaman olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin tüm imkanlarını sizler için seferber edeceğiz. Şampiyonadan sonra tekrar kupayla sizleri burada bekliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu'na üzerinde futbolcuların imzalarının olduğu milli takım forması ile futbol topu hediye edildi. Bakan Kasapoğlu da formaya imza atarak Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.