Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı şampiyonlarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımını makamında kabul etti.

İspanya'nın Barcelona şehrinde her yıl düzenlenen ve 200'e yakın takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda Şırnak UYAFA, finalde Danimarka temsilcisi Dalum'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç yıldızlarla makamında bir araya geldi. Şırnak UYAFA takımını kabulünde, çocuklarla sohbet edip, onlara hediyeler veren Kasapoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, kazandıkları başarıdan dolayı genç yıldızları kutladı.

Barcelona'da elde edilen başarının çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu çocuklar bizim için çok önemli. Büyük bir başarıya imza attılar. Bizim böyle güzel haberlere ihtiyacımız var. Siz bize bu sevinci yaşattınız, çok teşekkür ederiz. Bizi mahcup etmediniz, diğer takımlara meydan okudunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin alın teriniz bizim için çok kutsal. İnşallah ülkemizi de, medeniyetimizi de sizin bu azminiz, heyecanınız daha güzel yerlere taşıyacak” ifadelerini kullandı.

"Sizler bizim umudumuzsunuz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olacakları vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Biz devlet olarak, bakanlık olarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler sizler için varız. Sizler de bizim bu ülkeyi emanet edeceğimiz genç arkadaşlarımızsınız, bizim umudumuzsunuz. Bu şampiyonada yüzümüzü ağarttınız, neler başarabileceğinizi herkese gösterdiniz, ispat ettiniz” şeklinde konuştu.

Futbolun bir takım çalışması olduğunu belirten Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Elbette bu işin doğasında galibiyet olduğu kadar mağlubiyet de var. Her zaman böyle başarılar elde edemeyebilirsiniz ama hiçbir başarısızlık sizi yıldırmamalı, kamçılamalı ve daha çok çalışmalısınız. Vazgeçmeyin. Bu bir takım çalışmasıdır. Burada çok güzel tecrübeler kazanıyorsunuz. Spor ve takım çalışması, insanı aynı zamanda hayata da hazırlıyor. Siyasette de olsa bu takım ruhunun gücünü ve etkilerini mutlaka göreceksiniz.”

“Cumhurbaşkanımızın sporcu kişiliği sizlere örnek olmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spor geçmişinden de bahseden Kasapoğlu, “Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da çok genç yaşta spora başlayan, eski bir futbolcudur. Başarılı bir siyasetçi ve iyi bir yönetici olmasında erken yaşlarda sporla ilgilenmesinin de payı vardır. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımızın sporcu kişiliği de sizlere güzel bir örnektir. Siz de yarın belki çok önemli siyasetçiler, yöneticiler olacaksınız. Ülkemizi hem ulusal hem uluslar arası alanlarda temsil edeceksiniz. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin, inanın. Hem bu ülkenin bir bakanı hem de bir ağabeyiniz olarak daima arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Ne ihtiyacınız olursa biz buradayız. Size uzanan ilk el daima biz olacağız, bunu unutmamanızı dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.