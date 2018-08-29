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29 Ağustos 2018 14:10

Bakan Kasapoğlu’ndan Eryaman Stadı talimatı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yetkililere yapımı devam eden Ankara Eryaman Stadı’nın eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdi.

Bakan Kasapoğlu’ndan Eryaman Stadı talimatı

29 Ağustos 2018 14:10


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapımı devam eden Eryaman Stadı’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Eryaman’da inşaatı süren 22 bin kişi kapasiteli stadyumla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, projenin başkentli futbolseverlerin hizmetine eksiksiz bir şekilde sunulması için çalışmaların hızlandırılması ve eylül ayının sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdi.


Bakan Kasapoğlu, stat inşaatını üstlenen yüklenici firma ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Eryaman Stadı’nın eylül ayı sonuna kadar yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız ve hummalı şekilde sürdürüleceğini söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak stat inşaatının tamamlanması adına her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Stadın yapım sürecini yakından takip edeceğiz. Gerekirse ben de baretimi yeleğimi giyip burada çalışırım. En acil konumuz bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm imkanları burası için seferber olacak” diye konuştu.


Stattaki çalışmaların 24 saat aralıksız devam edeceğini vurgulayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Bu stadı bir an önce ülkemize, Ankaragücü’ne kazandıracağız. Başkent ekibinin maçlarını bir an önce burada oynamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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