Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere TEKNOFEST İstanbul daveti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın katkıları ile insansız hava aracı yapan ve ürettikleri araç ile TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak olan gençlerle buluştu. Kasapoğlu, gençlerle buluşmasında insansız hava aracı uçurdu ve tüm gençleri TEKNOFEST İstanbul'a davet etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Atakum Gençlik Merkezi'nde insansız hava aracı yapımı üzerine çalışmalarını sürdüren 4 mühendis genci makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu'dan gençlere tam destek

Yaklaşık bir buçuk yıldır 'drone' üzerinde çalışmalar yapan İsmail Kuşçu, Furkan Gündoğdu, Mehmethan Demir ve Hüseyin Yazıcı ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti. Bakan Kasapoğlu ayrıca, gençlerin teknoloji alanındaki faaliyetlere daha küçük yaşlarda başlaması için çalıştıklarını vurguladı.

“Tüm gençleri TEKNOFEST İstanbul'a bekliyoruz”

Tüm gençleri TEKNOFEST İstanbul'a davet eden Bakan Kasapoğlu, "20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak 'TEKNOFEST İstanbul'a tüm gençlerimizi bekliyoruz. Bizler de inşallah Atakum Gençlik Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla ve onların ürettiği insansız hava aracı ile orada olacağız'' dedi.

Mühendis gençlerin Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile ürettiği insansız hava araçlarını da inceleyen Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerden araçların yapım aşamaları ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu yarışmaya katılacak insansız hava araçlarını uçurdu

TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak olan insansız hava aracı ve diğer araçları da test eden Bakan Kasapoğlu, kısa bir süre uçurduğu insansız hava araçlarının performansından memnun kaldığını ifade etti. Gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, kendilerine TEKNOFEST İstanbul'daki yarışmada başarılar diledi.

20 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'de sona erecek 'TEKNOFEST İstanbul; havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmayı, bu alanda çalışan gençleri desteklemeyi, çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmeyi amaçlıyor.