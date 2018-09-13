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Bakan Kasapoğlu'ndan Gençlik Kampı'na sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Aladağ Gençlik Kampı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki gençlerle bir araya geldi. Kamptaki gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen gençlik kamplarına bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.


Aladağ Gençlik Kampı'ndaki gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, “Kamp demek eğitim demektir. Burası sizler için aynı zamanda iyi bir okul. Sizlerden çok ümitliyiz. Eski yıllarda bizim sizlerin sahip olduğunuz böyle güzel imkanlarımız yoktu. Bu ortamların kıymetini iyi bilin. Burada geliştirdiğiniz arkadaşlıkları da kaybetmeyin. Buradan ayrıldığınızda iletişiminizi sürdürmeyi ihmal etmeyin” dedi.


Kamplardaki dostluk ve kardeşlik ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Buradaki güzel ilişkileriniz kamptan sonra da mutlaka sürmeli. Yaşamınız boyunca hayal kurun ve idealleriniz olsun. Spor, kültür, sanat, edebiyata mutlaka hayatınızda yer açın” ifadelerini kullandı.


Gençlere, “Spor bedenin ruhudur. Sporu günlük yaşantınızdan asla eksik etmeyin. Günde en az 30 dakika yürüyün” diyerek tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, sporun günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladı.


Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbetini şu sözlerle tamamladı:


“Bu güzel yıllarınızı mutlaka okuyarak geçirin ve yıllar geçtikçe bunun kişisel anlamda ne kadar büyük faydaları olduğunu göreceksiniz. Kendinizi yazarak ifade edin. Bol bol mektup ve şiir yazın. Sanal dünyanın güzel Türkçemize verdiği zararlardan uzak durun.”



Bakan Kasapoğlu, milli güreşçilerle bir araya geldi


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'daki ziyaretleri çerçevesinde Grekoromen Güreş A Milli Takımı Kampı'nda milli sporcular ve teknik ekiple de bir araya geldi.


Milli güreşçilerimizden hazırlandıkları şampiyonalar hakkında bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette sporcularımızın performanslarını yakından takip edeceğini ifade etti.


Milli güreşçilerimizin katılacakları organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 sürecinde bütün sporcularımıza başarılar diledi.


Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

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