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14 Eylül 2017 18:12

Bakan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Rudd ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli ziyaretler için Türkiye’de bulunan Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd ile bir araya geldi.

Bakan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Rudd ile bir araya geldi

14 Eylül 2017 18:12


Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkileri, iki ülke arasında sosyal politikalar alanındaki iş birliği imkanları, Myanmar’da yaşanan insani kriz ve Türkiye’nin Suriyeli mülteciler başta olmak üzere insani yardım konularındaki tecrübeleri ele alındı. Ayrıca görüşmede, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türk milletinin verdiği demokrasi ve özgürlük mücadelesi de konuşuldu. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Görüşmede iki ülke heyetlerinin yanı sıra İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da hazır bulundu.




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