Bakan Kılıç gündemi değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir spor programında, finansal fair play’den tribünde yaşanan olaylara, 18 Temmuz’da Samsun’da başlayacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’ndan Türkiye’nin EURO 2024 adaylığına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Kulüplerimizin ekonomik durumları güzel değil, daha iyi olmalı”

Türkiye’deki spor kulüplerinin ekonomik durumlarının iyi olmadığını, daha iyi olması gerektiğine işaret eden Bakan Çağatay Kılıç, “Bu konuda bizim müdahale alanımız kısıtlı, neyle kısıtlı? Birtakım uluslararası kuralların uygulanmasının takip edilmesi konusunda biz telkinde bulunabiliyoruz. Uygulaması yine federasyonun yetki alanında oluyor. Kendi açımızdan neye bakıyoruz biz? Yapılan harcamaların boyutları ve onların yönlendirilmesinin daha iyi olması lazım” diye konuştu.

Kulüplerin yaptığı harcamaların boyutlarının yönlendirilmesinin daha iyi olması gerektiğine işaret eden Bakan Çağatay Kılıç, “şöyle başarılar var” diye hep Avrupa ile bir karşılaştırma yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Madem Avrupa’yı örnek veriyorsun, o zaman onun oraya nasıl geldiğine de bak. Altyapısına yatırım yapıyor, gerekiyorsa iki-üç sezon daha alt konumda bitirmeyi göze alıyor ve diyor ki; 5 sene sonrası için bir hedef koyuyorum, bir altyapı çalışması içerisinden geleceğim, yetiştirip futbolcumu daha sonra da dünya piyasasına bunu pazarlayarak, satarak gelir elde edeceğim. Şimdi biz bunun neresini yapıyoruz? Biz Türk sporu olarak, Türk futbolu olarak bunu ne kadar yapıyoruz? Tamam, futbolcular alalım, yurt dışından da futbolcu gelsin, tabi ki gelecek, uluslararası bir daldan bahsediyoruz. Biz tabi ki devlet olarak belli birtakım çalışları yapabiliriz, ama baktığınızda peki Avrupa’daki muadiliniz olan kulüplerin devletle olan finansal ilişkilerini de incelemeniz gerekir eğer bizden bir şey istiyorsanız ‘Ben hatayı yapayım, ben yanlışı yapayım, ben kötü yöneteyim, sen beni gel zorla düzelt’. Bekleme, zaten UEFA geldi size zorla kuralı koydu. Bizim zaten yapacağımız şey şudur: O kuralın en açık şekliyle uygulanmasına sağlamak. Hani diyorlar ya bazen bize, şunu yapın. Yasal anlamdaki değişiklik dediğim budur zaten, bunun mali tarafla zaten bir ilişkisi var.”

“Küçük kısır çekişmelerle ortalığı birbirine katmayalım”

Bakan Çağatay Kılıç, kulüplerin vergi borçları konusunda Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yürüttüklerini anımsatarak, “Hiç kimse kusura bakmasın, biz bu işi getirdik, kartopu büyüdü, kocaman bir şey oldu, biz daha götüremiyoruz, gelin bu borçları üstlenin; böyle bir şey yok. Ben bunu geçen sene de söyledim, bu sene de söylüyorum, yok öyle bir şey” ifadelerini kullandı.

Kulüplerin finansal yapıları konusunda UEFA’nın raporunda geçen yıllara nazaran daha iyiye giden, iyi niyetli bir çaba var denildiğine işaret eden Bakan Kılıç, “Herkesin elini taşın altına koyup desteklemesi lazım, küçük kısır çekişmelerle ortalığı birbirine katmayalım” dedi.

Bakan Çağatay Kılıç, yabancı futbolcuların emeklilik dönemlerinde Türkiye’ye geldiği yönündeki eleştirileri değerlendirirken de Hagi örneğini verdi. Bakan Çağatay Kılıç, “Bazen ve bazı durumlarda gerçekten çok büyük de katkısı olan futbolcular oluyor. Biz eğer kendi kalitemizi yükseltirsek ve buradaki futbol otorite anlamındaki durumumuzu üst seviyeye çıkartırsak, doğal olarak daha erken yaştaki başka kulüplere giden futbolcular Türkiye’ye gelir. Mesela Hagi; Barcelona’da kişisel anlamda yaşamış olduğu bazı sorunlardan dolayı Türkiye’ye geldi ve burada ikinci bir çıkış yakaladı, Türk futboluna da büyük katkıları oldu” şeklinde konuştu.

“Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek”

Sporda şiddet ve tribün olayları konusuna da değinen Bakan Çağatay Kılıç, olayları önleme konusunda kararlılık mesajı verdi. Kılıç, “Ekmeğin arasına, sırtına bandajlayarak veya başka bir şekilde torpil, maytap, meşale sokup da stadı birbirine katanların o statlarda işi yok; bunlar bedava yapılmıyor. Gelsin üç tane ne yaptığını bilmeyen, kendinden geçmiş kişinin, cam kırsın, tuvalet kırsın, koltuk kırsın, sahaya yabancı madde atsın ve dünyanın karşısında bizi farklı anılacak görüntülerle ortaya koysun diye yapılmıyor bu statlar, bu spor tesisleri. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz kimsiniz, ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Bu ülkenin vatandaşın vergisiyle edinilmiş olan gelir geliyor ve ülkenin geleceğiyle alakalı olarak güzel bir spor tesisinin inşası için harcanıyor. Neymiş efendim, ‘biz taraftar grubuyuz.’ Siz taraftar grubu falan değilsiniz. Taraftar grubu gidip takımının stadını kırmaz, koltuğunu kırmaz, futbolcusuna el kaldırmaz. Şimdi o maytaplar, meşalelerin satışlarıyla alakalı görüşüyoruz şu anda İçişleri Bakanlığı’yla. Bu sezon Allah’ın izniyle bu işlerin üstüne çok farklı gideceğiz, tribünden almaya kadar gidecek bu iş. Kulüp yöneticileri, bu işin içerisinde olduğunu tespit ettiklerimiz hakkında yasal işlemi Adalet Bakanlığımız tesis edecek. Belki burada biraz sert konuşuyor durumuna düştüm ama içim yanıyor. 200 milyon, 250 milyon, 300 milyon, en ucuzu 150 milyon, en az maliyeti olan 150 milyon, 125 milyon olan statlar, tesisler, kapalı spor salonlarında böyle bir şey olabilir mi? Herkes kendine çekidüzen versin, böyle bir şey olmaz. Yani biz bu kadar yatırımı yapacağız, yabancı gelecek, uluslararası sermaye, bilmem kaç yüz milyon dolar verecek yayın hakkını alacak, öbürü gelecek sahaya torpil atacak, meşale atacak biz de seyredeceğiz. Maç duracak Böyle bir şey olmaz, ben bunu kabul etmiyorum. Bunlar çoğunluk da değil azınlık. Bakın, bunlar vandal” dedi.

“15 Temmuz’dan sonra Deaflympics 2017’yi elimizden almak için çok uğraştılar”

Bakan Çağatay Kılıç, Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceğini hatırlatarak, “Oyunlara 97 ülke katılıyor. Bu oyunlar tarihindeki en yüksek sayı. 3 bin 148 sporcu, 21 branşta mücadele edecek. Ve bu mücadeleler 42 tesiste gerçekleşecek. Samsun’daki yeni stadyumumuz da bu uluslararası organizasyonla açılacak yani 200’den fazla ülkenin seyircisinin, televizyon seyircinin, internet seyircisinin takip edeceği bu organizasyonla Samsun’umuzun yeni stadyumu görücüye çıkmış olacak ve açılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu önemli organizasyonu Türkiye’den almak için çok uğraşıldığını dile getiren Kılıç, “Özellikle bazı büyük ülkeler biz gelmiyoruz, Türkiye güvenli değil dediler. Şu anda onların hepsi geliyor ve dediğim gibi oyunlar tarihinin en büyük katılımı, ülke sayısı ve sporcu sayısı açısından olacak” açıklamasını yaptı.

“EURO 2024 adaylığı konusunda hiçbir eksiğimiz yok, rakibimiz Almanya”

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sonrasında, Türkiye’nin 2021 yılında İstanbul’da 5. İslami Dayanışma Oyunlarını düzenleyeceğini hatırlatan Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı konusunda ise şunları söyledi:

“EURO 2024 adaylığımız ile ilgili süreç işliyor. Önümüzdeki yıl karar verilecek, bir yıl bir dönemimiz var. Rakibimiz Almanya. Biz 2024 için altyapısıyla, her şeyiyle hazırız. Tesis altyapı açısından olsun, ağırlama altyapımız olsun, hiçbir şekilde hiçbir sorunumuz yok”

Okullarda yetenek taraması başlıyor

Bakan Çağatay Kılıç, bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı protokol gereği bu yıl okullarda yetenek taramasına başlayacaklarını belirterek, “Bütün okullarda, 4’ten 5. sınıfa geçen öğrencilerin sportif anlamdaki kabiliyetlerinin ölçülmesi ve buradaki yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleriyle ilgili beraberce yaptığımız, başlattığımız bir çalışma. Spor liseleri, okullarıyla beraber yapacağımız bir çalışma bu” diye konuştu.

Bakan Çağatay Kılıç, sportif başarı anlamında 2017 yılının ilk yarısının iyi geçtiğine işaret ederek, 2017 Temmuz itibariyle 778’i altın, 735’i gümüş ve 991’i bronz olmak üzere toplam 2 bin 503 madalya elde edildiğini açıkladı.

Sporcu Danışma Merkezi

Bakan Çağatay Kılıç, sporcuları hazırlama noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını da kaydederek, “Onları doğru yönlendireceğiz. Psikolojilerini, sosyolojik yapılarını, eğitimleri yakından takip edeceğiz ve bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Çağatay Kılıç, bu amaçla yeni bir uygulama başlattıklarını ve “Sporcu Danışma Merkezi” oluşturduklarını belirterek, “145’te açıldı. Sporcular doğrudan arayıp sıkıntılarını dile getirebiliyorlar” dedi.