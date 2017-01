Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne katılacak Türk sporculara hitap ederek, “Velileriniz artık size ya spora git yada okula git demeyecek. Bunu sağladığımız zaman çok daha farklı başarıları elde etmemiz de kolay olacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne katılacak Türk sporcular ile bir araya geldi. Bakanlıkta düzenlenen program kapsamında sporcularla buluşan Bakan Kılıç, “Gerçekten önemli bir görev üstleniyorsunuz. Şu dönemlerde bunu sadece bir spor müsabakası olarak düşünmeyin. Ülkemizin huzuruna birliğine, beraberliğine yönelik bir takım olumsuz hareketler içerisinde olan ve ülkemize zarar vermek isteyen hainler var. Bunlara karşı en güzel cevabı sizlerin ortaya koyacağı performans, birlik, beraberlik ve dik duruş sergileyecek” şeklinde konuştu.

Bu organizasyonda elde edeceğiniz tecrübeler daha sonraki yıllar içinde yapacağınız ve katılacağınız müsabakalara hazırlayacak diyen Bakan Kılıç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Uluslararası bir müsabakadaki heyecanı, neler yaşandığını bir kere daha hissetme ve yaşama imkanınız olacak. Kendi eksikliklerinizi göreceksiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz alanları göreceksiniz. İstiyoruz ki kış olimpiyatlarında Güney Kore’de aranızdan katılacak olanlar olacak. Sayı artsın.”



“Sizin gibi genç kardeşlerimizin sayısı arttıkça kış sporlarımız daha da gelişecek”

Bakan Kılıç, Türkiye’de kış sporları alanında bilinirliğin az olduğuna dikkat çekerek, “Öne çıkan kayak aynı zamanda patenle ilgili olan branşlar dışında pek fazla bilinmiyor maalesef. Türkiye’nin her yeri açısından bahsediyorum. Her yerde bilinmiyor ama artıyor. Sizin gibi genç kardeşlerimizin de sayısı arttıkça, sporcu sayımız arttıkça bu daha da gelişecek” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de tesislere ilişkin bir sıkıntını yaşanmadığını da dile getiren Bakan Kılıç, “Tesisleşme hamlemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın spor camiasının içerisinde bulunmuş olması kendisinin de aktif spordan geliyor olmasının avantajlarından birisi de bu yatırımları çok yakından takip ediyor olması” ifadelerini kullandı.



“Antrenörlerimizin sayısının daha fazla olması gerekiyor”

Türkiye’de antrenör açığı olduğuna değinen Çağatay Kılıç, “Antrenörlerimizin çok daha fazla sayıda olması gerekiyor. Aynı zamanda çok farklı noktalarda kendini geliştirmiş, uluslararası alandaki meslektaşları ile aynı seviyeye gelmeleri gerekiyor” mesajını verdi.

Sporcuların eğitimlerine ve antrenmanlarına ilişkin bir düzenleme yapılacağını kaydeden Bakan Kılıç, “Velileriniz artık size ‘ya spora git yada okula git’ demeyecek. Bunu sağladığımız zaman çok daha farklı başarıları elde etmeniz kolay olacak” şeklinde konuştu.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne 11-18 Şubat tarihinde Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.

Avrupa’nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum’da düzenlenecek olan festivalde yaklaşık 40 ülkeden 832 sporcu mücadele edecek.

14-18 yaş arasındaki genç sporcuların yarışacağı EYOF 2017 Erzurum’da genç yıldız adayları, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 dalda yarışacak. Organizasyonda Türkiye’yi 24’ü kız, 45’i erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek.