Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 23:37

Bakan Kılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a Deaflympics daveti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları maskotu Çakır ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi.

Bakan Kılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a Deaflympics daveti

12 Temmuz 2017 23:37


18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı kabul etti. Olimpiyat oyunlarının maskotu Çakır’ın da eşlik ettiği kabullerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a açılış davetiyesi takdim edildi. Maskotlarla birlikte işaret dilinde alkış anlamına gelen hareketi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olan Deaflympics 2017’nin Samsun’da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yöresel kıyafetler giyen maskotun kasketindeki 8 köşenin Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıdığı, maskotun ayakkabılarının ise yöreye özgü ’Yumurta topuk’ olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandığı aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!