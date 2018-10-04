Bakan Koca, Arjantin'de G20 Sağlık Bakanları Zirvesi'ne katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, G20 dönem başkanı Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen Sağlık Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Zirvesi için Mar Del Plata şehrine gitti. Bakan Koca'yı Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas karşıladı. İki gün sürecek olan zirvede küresel sağlığı tehdit eden iki önemli sorun olan çocuk obezitesi ve antimikrobiyal direnç (ilaçlara direnç geliştiren virüs, bakteri, parazit ve mantarlar), ana temalar olarak tartışılacak. Her yıl açıklanan obezite rakamları özellikle gelişmiş ülkelerin acil tedbir almasını gerektirecek boyutlara ulaşırken, ilaçlara direnç geliştiren mikroorganizmalarsa bir salgın durumunda ciddi kayıplara sebep olabilir. G20 Sağlık Bakanları Zirvesi'nde bu iki konunun yanı sıra sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve salgınlara yanıt verebilirliği de ele alınıyor.

Toplantının ilk gününde Bakan Koca, Arjantin, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ilaç ve tıbbi cihaz teknolojileri ile sağlık turizmi konularında işbirliği imkanları konuşuldu. Bakan Koca, daha sonra Arjantin Sağlık Bakanı Adolfo Rubinstein'ın ev sahipliğindeki resmi akşam yemeğine katıldı.

Toplantının ikinci gününde heyet başkanları ''Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Konsensus Oluşturma'' teması çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirecek. Bakan Koca, zirvede uygunsuz antibiyotik kullanımının bakteri direncini artırmadaki rolü ve çocuk obezitesi konusunda iki ayrı konuşma yapacak. Öğleden sonraki oturumda ise antimikrobiyal direnç simülasyonu yapılacak. Simülasyonda tek sağlık yaklaşımı bağlamında insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda sistemlerinin bütünleşik bir bakış açısıyla ele alınması hedefleniyor.

Zirvede nihai şekli verilecek olan “G20 Sağlık Bakanları Deklarasyonu” ise 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklanacak.