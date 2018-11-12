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Bakan Koca Hakkari ve Şırnak'ta yaralanan askerleri ziyaret etti

Hakkari ve Şırnak’ta yaralanan askerleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Hakkari ve Şırnak'ta yaralanan askerleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden gazileri ziyaret etti. Bakan Koca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar köyü üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.


Tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan ve aileleriyle de görüşen Koca, "Hakkari'den 5, Şırnak'tan da 2 yaralı askerimizin tedavisi Ankara'da devam ediyor. Yaşanan bu iki elim vakada diğer kurumlarımızla organize bir şekilde yaralı askerlerimizi ambulans uçaklarımızla hastanelerimize naklettik. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

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