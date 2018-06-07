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07 Haziran 2018 16:12

Bakan Kurtulmuş: "Aleviler için vaatler bizim için sözdür”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Aleviler için vaatler bizim için sözdür.

Bakan Kurtulmuş:

07 Haziran 2018 16:12

Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Alevilere yönelik vaatlerin kendileri için bir söz olduğunu dile getirerek, birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezlerinin ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerektiğini söyledi.


Alevi kültürünün sadece sözlü bir kültürel gelenek olarak sürdürülmesi değil, aynı zamanda kitabi bir gelenek olarak irfan merkezleriyle de tam manasıyla bir çalışma içerisine girilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Aynı inanca sahip, aynı medeniyetin çocukları olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız. Herkes kendi geleneklerini, inanç sistemini, adetlerini en iyi şekilde yaşayabilmelidir” ifadelerini kullandı.


Cemevlerine hukuki statü verilmesine yönelik olarak geç kalındığı eleştirilerini değerlendiren Bakan Kurtulmuş, “Bu olaya sadece teolojik olarak bakılmamalı, bir de siyasi tarafı var. O yüzden AK Parti’nin siyasi yaklaşımı değerlidir. Sadece cemevlerine hukuki statü verilmesi değil, Aleviliğin genç nesile aktarılması için zemin hazırlanması gerekiyor” dedi.


Türkiye ekonomisini de değerlendiren Bakan Kurtulmuş, kur krizi teriminin doğru bir ifade olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:


“Türkiye bu spekülasyonlara yenilecek bir ülke değildir. Türkiye’nin ekonomisi güçlüdür. Nitekim yerli ve milli üretimlere bakıldığında ciddi yükselişler olduğu görülmektedir. İstikrar devam ettiği sürece bu yükseliş daha da artıcaktır.”


Genel af konusunda MHP ile AK Parti’nin farklı görüşler ortaya koymasının doğal olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, iki partinin sadece bir seçim ittifakı yaptığını dolayısıyla da fikir ayrılıkları olabileceğini bildirdi.


Bedelli askerlik ile ilgili soruya da seçim sonrasında değerlendirileceği cevabını veren Kurtulmuş, meclisin kapalı olması nedeniyle seçim öncesinde böyle bir talebin yerine getirilmesinin zaten mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.




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