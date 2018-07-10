Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 11:13

Bakan Kurtulmuş, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya barışına hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi

10 Temmuz 2018 11:13


Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile bir araya geldi. Kurtulmuş, kabul sırasında yaptığı konuşmada 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olduğunu aktardı ve ülke genelinde 60 farklı etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Shugang’a gösterdiği dostluk dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Çin’de Türkiye Turizm Yılı çalışmaları dolayısıyla Çin ile Türkiye ilişkileri bakımından çok büyük mesafe alındığını aktardı ve şöyle devam etti:


“Çin ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya barışına hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca her iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iki ülkenin de ekonomisine çok olumlu katkıları olacağına inanıyoruz”.


Dün gerçekleştirilen yemin töreniyle Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini de hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’nin siyasi tarihinin en önemli günlerinden birisini geçirdiğini belirtti. Kurtulmuş, “Türkiye, dün Cunhurbaşkanlığı daha doğrusu başkanlık sistemine fiilen geçmiş oldu. Bundan sonra sistem bütünüyle değişiyor. Daha hızlı ve daha güçlü bir yürütme mekanizması ve daha kuvvetli bir parlamento ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç