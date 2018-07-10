Bakan Kurtulmuş, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile bir araya geldi. Kurtulmuş, kabul sırasında yaptığı konuşmada 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olduğunu aktardı ve ülke genelinde 60 farklı etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Shugang’a gösterdiği dostluk dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Çin’de Türkiye Turizm Yılı çalışmaları dolayısıyla Çin ile Türkiye ilişkileri bakımından çok büyük mesafe alındığını aktardı ve şöyle devam etti:

“Çin ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya barışına hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca her iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iki ülkenin de ekonomisine çok olumlu katkıları olacağına inanıyoruz”.

Dün gerçekleştirilen yemin töreniyle Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini de hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’nin siyasi tarihinin en önemli günlerinden birisini geçirdiğini belirtti. Kurtulmuş, “Türkiye, dün Cunhurbaşkanlığı daha doğrusu başkanlık sistemine fiilen geçmiş oldu. Bundan sonra sistem bütünüyle değişiyor. Daha hızlı ve daha güçlü bir yürütme mekanizması ve daha kuvvetli bir parlamento ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.