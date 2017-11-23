Bakan Kurtulmuş Sudan’da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı

Hartum’daki Cami-i Kebir’in inşaatını tamamlayacağız. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsünde Sudanlı kardeşlerimizin Türkçe öğrenmesi için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, Sudan’ın başkenti Hartum’da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Sudan Devlet Bakanı Hasab Alrasul Badar’ın da katıldığı açılışta Bakan Kurtulmuş’a Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile TİKA Başkanı Celaleddin Güngenci de eşlik etti. Sudanlılara nitelikli Türkçe öğrenme imkânı sunarak iki ülke arasında gönül köprüsü kurmayı ve ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü Hartum Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe eğitimi alan Sudanlı öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, “Türkiye son dönemlerde Afrika’ya yönelik olarak güzel bir açılım kampanyası yürütüyor. Türkiye’nin dış politikasının önemli unsurlarından birisi bu Afrika açılımıdır” dedi.

Afrika ülkeleri ile ilişkileri sürdürürken sömürüyü akıllarının ucundan dahi geçirmediklerini dile getiren Kurtulmuş, bütün kurum ve kuruluşlar ile Sudan halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sudanlı bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere açılışta takdim ettiği ve Türkiye sevgisi ile 15 Temmuz gecesi yaşadığı hissiyatı anlattığı mektuba istinaden Sudan halkının samimiyetine inandıklarını belirten Bakan Kurtulmuş, geçmişte halifenin çağrısıyla emperyalizme karşı İstanbul’un yanında yer alan Sultan Ali Dinar’ın hatırasını hiç unutmadıklarını kaydetti. Sudan’ın geçtiğimiz dönemlerde karşılaşmış olduğu ambargonun bölgede yürütülen neoemperyalist yöntemlerden birisi olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, “Bu ambargonun kalkmasından dolayı memnunuz. Türkiye olarak, bir beyaz adam olarak, Afrikalıların düşman, emperyalist, baskıcı, hırsız olarak gördüğü bir beyaz elden farklı olarak Türkiye’nin elini Afrikalı kardeşlerimize uzatıyoruz ve hep beraber el ele, gönül gönüle verelim, bu durumdan kurtulalım, dünyanın en şerefli devletleri olarak Afrika devletlerini dünya gündemine getirelim, gelişelim ve büyüyelim istiyoruz” dedi.

Türkçe öğrenmek üzere 3 binden fazla Sudanlı’nın sırada beklediğine işaret eden Bakan Kurtulmuş, Sudanlıların Türkçe öğrenmesi için her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’nin hayırlı olması dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Osmanlı paşalarının türbeleri ile Hartum’un önemli merkezlerinden Mescid-i Kebir’i ziyaret etti.