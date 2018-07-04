Böylece turizmdeki ilerleme bütünüyle ihracatımızın yukarıya doğru çıktığı anlamına geliyor ve cari açığı da tek başına giderebilecek bir seviyeye neredeyse ulaşma potansiyeli taşıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini (TÜRSAB) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Değerlendirme Kurulu Toplantısı’na başkanlık yaptı.

Türkiye’nin turizmde bu yılın ilk beş ayında tüm zamanların rekorunu kırdığını kaydeden Kurtulmuş, toplantı öncesi TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve birlik üyeleriyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yılın ilk beş ayında tüm yılların rekorunu kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. 2018 yılının başında tahmin ettiğimiz rakamları yeniden yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyon gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, sektörümüzün gayretleriyle 40 milyon turisti ağlayacak bir seviyeye çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri olan 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefini revize ederek 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefine taşıyacağına inandığını dile getiren Kurtulmuş, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve komşu ülkelerle birlikte destinasyonlar oluşturarak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu bölgeyi dünya turizminin merkezi haline getireceklerini söyledi.

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa’daki gelişmeler, Suriye krizinin ortaya çıkarmış olduğu yeni sorunlar gibi Türkiye’den kaynaklanmayan birçok sorun dolayısıyla 2015 ve 2016 yıllarını turizm bakımından kayıp yıllar olarak değerlendirebiliriz. Dünya turizmini yakından takip eden otoritelerin bile hayret ettiği bir şekilde Türkiye, 2017 yılında turizmde hızlı bir şekilde geri döndü, dünya piyasalarında yeniden rekabetçi özelliklerini kazandı ve geçtiğimiz yıl hepimizi mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 32 milyon turist ve 26,5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. 3. Turizm Şurası’da turizm sektörü için bir dönüm noktası oldu, turizm sektörü 2018 yılına çok büyük bir ivmeyle girmiş oldu. Bu yılın ilk beş ayında tüm yılların rekorunu kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. 2018 yılının başında tahmin ettiğimiz rakamları yeniden yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Uluslarası turizm fuarlarındaki erken rezervasyon gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, sektörümüzün gayretleriyle 40 milyon turisti ağlayacak bir seviyeye çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl kişi başına düşen turizm geliri yukarıya doğru hareketlenmeye başladı ve 2018 yılının da aynı şekilde olacağını görüyoruz. 2023 yılında ise kişi başına turizm gelirinin bin dolar seviyesine ulaşabileceğini görüyoruz.”

"Turistlere yaptığımız hizmet aslında bir ihracat olarak görülmeli"

“Turizm sektöründe özellikle üst gelir gruplarını çekecek kongre turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi, yaşlı bakım turizmi gibi alanlardaki etkinliğimizi arttıracağız” diyen Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki 2023 hedeflerimizi aynen 2018 hedefleri gibi yukarıya doğru revize edeceğiz. 2023 yılı hedefimiz olan 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefini 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir seviyesine ulaştıracağız. Turizm sektöründeki bu canlılık sadece Türkiye üzerindeki olumsuz algı operasyonlarının bertaraf edilmesi bakımından değil, aynı zamanda Türkiye’nin en temel problemlerinden birisi olan cari açığın giderilmesi bakımından da önemlidir. Turizmdeki bu gelişmenin hem Türkiye’nin tanıtımı hem de pozitif algısının oluşturulması bakımından çok önemli var; ama bunun da ötesinde ekonomimizin reel tarafını güçlendirici bir özelliği var. Turistlere yaptığımız hizmet aslında bir ihracat olarak görülmeli. Böylece turizmdeki ilerleme bütünüyle ihracatımızın yukarıya doğru çıktığı anlamına geliyor ve cari açığı da tek başına giderebilecek bir seviyeye neredeyse ulaşma potansiyeli taşıyor. Bu özelliğiyle de turizm sektöründeki gelişmenin ümit verici olduğunu ifade etmek isterim. Sektörün bütün bileşenlerinin birtakım oyunu bilinci içerisinde Türkiye’yi nasıl daha fazla ileriye götürebilirizin üzerine yoğunlaşması lazım” açıklamasında bulundu.

"Müşterek pazarlar oluşturmamız lazım"

Turizmde hem pazar hem de ürün çeşitliliğini artırmak mecburiyetini sürekli tekrarladığını hatırlatan Kurtulmuş, “Sektörümüzün bütün bileşenleri bu konuda mutabakat halindeler. Türkiye sadece geleneksel pazarlarında var olarak kendisini ayakta tutamaz. Yeni pazarları geliştirmek, yeni pazarlara Türkiye’yi açmak mecburiyetindedir. Türkiye’nin tanıtımıyla turizm alanındaki gelişmeleri eş zamanlı bir şekilde sürdüreceğiz. Müşterek pazarlar oluşturmamız lazım. Balkan ülkeleriyle, Kafkas ülkeleriyle ve diğer komşu ülkelerle ortak bazı destinasyonlar oluşturup, paketler meydana getirmek ve bunlar üzerinden Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeyi dünya turizminin merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bununla ilgili de çok güzel gelişmeler oluyor. Kültür turizminden inanç turizmine, yaşlı bakım turizmine, sağlık turizmine kongre turizmine ve gastronomiye kadar çok çeşitli alanlarda faaliyetlerimizin bu süre içerisinde artmakta olduğunu görüyoruz” dedi.

"Yeni havalimanı TÜRSAB’a büyük sorumluluk yükleyecek"

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin yeni havalimanı hususunda özellikle TÜRSAB üzerine büyük sorumluluklar düşecek. İstanbul’daki yeni havalimanı projesinin tamamı bittiği zaman yılda 150 milyon misafir ağlayacak dünyanın en büyük limanlarından, Avrupa’nın ise en büyük limanı olacak. Bu Türkiye için bir iftihar projesidir. Türkiye’yi Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’ya ya da Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’ya ya da Afrika’dan gidenlerin geleceği bir ulaştırma hapı haline getirecek. TÜRSAB ve diğer turizm sektörünün bileşenleri olarak orta vadede üzerinde duracağımız konulardan birisi de yeni havalimanı ile birlikte Türkiye’nin turizmine yapılabilecek katkılarla ilgili özel bir çalışmadır. İnşallah bunu da yapacağız. İstanbul özelinde çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu hususta da TÜRSAB’ın çok değerli katkıları olacağına inanıyorum.”