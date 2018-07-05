Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 16:49

Bakan Kurtulmuş ve Arslan, gazetecilere baklava ve kaşar peyniri ikram etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavilerine ilişkin, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor.

Bakan Kurtulmuş ve Arslan, gazetecilere baklava ve kaşar peyniri ikram etti

05 Temmuz 2018 16:49

Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.


TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kayıtlarını yaptırdılar. Bakan Numan Kurtulmuş, gazetecilere baklava dağıttı. Kurtulmuş, Türkiye genelinde olgun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirterek, katılımın yüksek olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, yeni sistemle birlikte devletin yeniden yapılanacağını belirterek, “Devletin yeniden yapılanmasının dışında siyasette teamüller ve alışkanlıkların da yeniden yapılanacağı bir döneme girecek. Güçlü bir yasama Meclisi ortaya çıktı” şeklinde konuştu.


Turizm gelirlerine ilişkin soruya Kurtulmuş, “Bu yıl başında hedefimiz 38 milyondu. İnşallah 2018 yılı boyunca 40 milyona yakın turistin Türkiye’ye gelip ziyaret etmesini temenni ediyorum. İlk beş ay şimdiye kadar bütün zamanların rekorudur. 11,5 milyon yabancı misafirimiz Türkiye’yi ziyaret etmiştir” diye konuştu.


Bakan Arslan, “Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkmış olması, Mecliste millerimizi temsil edecek olması da önemli” ifadelerini kullandı.


Bakan Demircan da, kanser hastalarına ilişkin soruya, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.


Bakan Demircan, Alaaddin Çakıcı ile ilgili soru üzerine soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç