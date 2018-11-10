Bakan Kurum, Başkent'in kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve bürokratlarla toplantı yapan Bakan Kurum ardından Mamak Dutluk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını daha sonra Karaağaç bölgesinde yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Öte yandan Dutluk Mahallesindeki incelemeler sırasında bir vatandaşla Bakan Kurum arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Sıkıntı yaşadığını belirten vatandaşa Bakan Kurum “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ki ‘sen böyle dedin geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız.' Gel yüzüme karşı söyle ben de görevimi bırakacağım” yanıtını verdi. Daha sonra yaşlı bir kadını gören Kurum, yaşlı kadının elini öptü. Bakan ve beraberindeki heyet “Vadi Ankara” sahasına gelerek incelemelerde bulundu. Burada yapılan incelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Kurum, “Bugün Ankara'da projelerimizi geziyoruz. İlk olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini gezdik. Orada ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık. İlk etapta yeni Mamak bölgesinde bin adet konut üretimi yapacağız. Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız bu daireleri yapacak. Çok kısa zamanda inşaatlara başlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanal Ankara Projesi

Bakan Kurum, “Mamak bölgesinde inşasını bitirdiğimiz Karaağaç bölgesinde bin 500 konutu da yine hak sahiplerine verilmek üzere bir protokol imzalayacağız. Kanal İstanbul'un alternatifini “Kanal Ankara Projesi” olarak burada gerçekleştirmiş olacağız. Burası 10 km bir alan. Toplamda 3 milyon metrekareyi içeriyor. Bu alan içinde çeşitli etkinlikler için alanlar bulunacak. Ankaralımıza kazandıracağımız sosyal anlamda çok büyük bir proje olacak. Bizim Ankara'da birçok millet bahçesi projemiz var. Ancak bu bölgede yapacağımız Vadi Ankara Projesi de gerçekten bölgeye ve Ankaralılara değer katacak” şeklinde konuştu.

Bakandan üst üste incelemeler

Buradan sonra Gölbaşı etrafındaki regülasyon alanlarının düzenlemesini, en sonda ise Pursaklar bölgesindeki kentsel dönüşüm alanını inceleyeceklerini belirten Kurum, “Biz Ankara'nın ihtiyacı olan her projeye bakanlık olarak destek verme niyetindeyiz. Başkent'i bulunduğu konumdan daha yukarı çekmek adına yapılması gereken ne varsa el birliği içerisinde yapmak istiyoruz. Ankaralılara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin sayısını da artıracağız” diye konuştu.

“15 veya 20 katlı binalar istemiyoruz”

Yüksek katlı binalar ile ilgili gelen soruya Bakan Kurum, şu cevabı verdi:

“Sadece Ankara'da değil, net bir şekilde ifade etmeliyim ki tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm ile ilgili bir strateji çizdik. İnşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp yayınlayacağız. Gecekondu yapılarının yerine 15 katlı veya 20 katlı binalar istemiyoruz ve bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan mahalle ölçeğinde az katlı projeler gerçekleştireceğiz. Bu projeler mimari olarak, bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Bunun ilk örneğini Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye'de gerçekleştireceğimiz projelerde artık böyle olacak.”

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Gölbaşı Millet Bahçesi alanı ile Pursaklar bölgesindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunmak üzere “Vadi Ankara” sahasından ayrıldı.