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24 Temmuz 2018 20:32

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun ‘Maça Götürme’ sözü gençleri sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara’da Mardin ve Diyarbakırlı gençlerle buluştu.

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun ‘Maça Götürme’ sözü gençleri sevindirdi

24 Temmuz 2018 20:32

Bakan Kasapoğlu’nun gençlere, A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını ve tuttukları takımların maçlarını tribünden izleme sözü gençleri mutlu etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun, Ankara’da bir araya geldiği Mardin ve Diyarbakırlı gençlere verdiği “A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını ve tuttukları takımların maçlarını tribünden izleme sözü” gençleri sevindirdi.


Bakan Kasapoğlu, daveti üzerine Mardin ve Diyarbakır’dan gelen 300 gençle Bakanlık merkezi binasında bir araya geldi. Gençlerle öğle yemeği yiyen Kasapoğlu’nun, gençlere yönelik sürprizleri ise gençleri mutlu etti.


Ziyarette gençlere çeşitli hediyeler veren Bakan Kasapoğlu, onlara birer de milli takım forması göndereceğini söyledi.


Gençlere, A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını tribünden izleme sözü de veren Kasapoğlu, gençlerin isteği üzerine onları tuttukları takımların bir maçını da tribünden izlemelerini sağlayacağını söyledi.


Gençlerle tek tek yakından ilgilenen ve onları bulundukları şehirlerde ziyaret etme sözü de veren Bakan Mehmet Kasapoğlu, spor yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Sizleri çok seviyoruz. Bu ülkenin tüm kaynakları gelişmeniz ve memleketimize hizmet etmeniz için var. İnşallah gelecek sizlerle birlikte çok daha güzel olacak” diye konuştu.


Bakan Mehmet Kasapoğlu, kendisini ziyaret eden gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.




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