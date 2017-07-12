Bakan Müezzinoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bakan Müezzinoğlu, yayımladığı mesajda, bağımsızlığı karakter olarak benimseyen bir ecdadın torunları olduklarına vurgu yaparak, "717 yıl önce Söğüt’te, 563 yıl önce İstanbul’da, 102 yıl önce Çanakkale’de vatan ve millet sevgisiyle gözünü kırpmadan siperlerden siperlere kahramanlık taşıyan bir neslin evlatlarıyız. Toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar, milletimizin asırlar öncesinden bugünlere bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin aynasıdır. Hiçbir silah yoktur ki bir milletin inancı, azmi ve kararlılığı karşısında yenilmesin, hiçbir kötülük yoktur ki demokrasi ve bağımsızlık uğruna her şeyi göze almış bir milletin karşısında diz çökmesin.

15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın çağrısıyla demokrasiye sahip çıkmış, vatan toprağına sahip çıkmıştır. Milletin silahını millete doğrultan, demokrasimize darbe indirmek isteyen, aydınlık geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainleri, ölüme meydan okuyarak sokaklarımızı dolduran kahraman milletimizin verdiği fedakar mücadeleyle başarısızlığa uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bir demokrasi zaferidir"

Şehitlerin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla güzel Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Geleceği, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz ve insanımız adına iyinin ve doğrunun yolundan hiçbir zaman şaşmadan karşılayacağız. Çünkü biz birliğin gücüne inanıyor, yüreklerimizin bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarptığını biliyoruz. Zafer; iyilik ve doğruluk adına mücadele edenlerindir. Tüm fertleriyle tek yürek olan milletimiz şüphesiz ki Türkiye’nin gücünü geleceğe ulaştıracaktır. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Bu vesileyle, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.