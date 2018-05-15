Bakan Osman Aşkın Bak Anıtkabir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan geçen Bakan Osman Aşkın Bak, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Osman Aşkın Bak, burada kaleme aldığı mesajında, “Aziz Atatürk, Türk milletini istiklal için mücadeleye çağıran ve o mücadelenin başlangıç tarihini bir bayram kabul edip gençliğe hediye eden zat-ı alinizin kıymetli hatırasına şükranlarımızı sunmak için manevi huzurunuza geldik. Bu memleketin istiklalini hediye istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlik bugün hala dimdik ayaktadır ve sizlerden devraldığı milli mücadele ruhunu bilimde, sanatta, sporda ve sosyal alanlarda yaşatmaktadır. Attığımız her adımda yolumuzu aydınlatan kutlu sevdayı, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak davasını yılmadan sürdüreceğimizi bir kez daha huzurunuzda beyan etmek isterim. Sizleri, silah arkadaşlarınızı bu topraklar için canını siper eden tüm şehit ve gazilerimizi Gençlik Haftası vesilesiyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Emanetiniz Türk gençliğindedir, emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.