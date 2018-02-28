Bakanlık merkez binasında düzenlenen toplantıda gençlik, spor alanındaki çalışmalar ile projeler değerlendirildi. İllerdeki sportif alt yapı ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Osman Aşkın Bak, İl Müdürleriyle ayrı ayrı konuşarak devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürlerinin sürekli sahada gençler ve sporcularla iç içe olmalarının büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Osman Aşkın Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip edilmesi talimatını verdi.