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21 Mayıs 2018 23:30

Bakan Osman Aşkın Bak’tan öğrencilere sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin iftar konuğu oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan öğrencilere sürpriz ziyaret

21 Mayıs 2018 23:30


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Gençlerle uzun uzun sohbet eden Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerden gelen taleplerle de yakından ilgileneceğini belirtti.


Gençlerle sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği boyunca gençlerin gelecek planlarını dinleyen Bak, öğrencilik yıllarındaki anılarını da gençlerle paylaştı. Bak, daha sonra yurdun içindeki şark odasında gençlerle çay sohbeti yaptı.




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