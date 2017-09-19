Bakan Özhaseki: “15 yılda Türkiye’nin yarısını yok edeceğiz”

15 senelik bir hedef belirledik, 15 senede yıkacağız bunları, Türkiye’nin yarısını neredeyse yok edeceğiz. Yerine koyacaklarımız 100 sene 200 sene yıkılmayacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde İller Bankası tarafından düzenlenen “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ödül törenine katılan Bakan Mehmet Özhaseki, hedeflerinde 7,5 milyon riskli binanın 15 yıl içinde baştan sona yenileneceğini belirterek, bu binaların 200 bininin İstanbul’da, 300 bininin ise Anadolu7da olduğunu söyledi.

“Şehirlerin de bir ruhu vardır”

“Mahalle” deyince insanların aklına çocukluğundaki mahalleler, hatıralar, iz bırakan güzel anılar geldiğini belirten ve mahalle dokusunun herkesin zihninde mahalle bir tat bıraktığını kaydeden Bakan Özhaseki, “Aslında mahalleler bizim yaşam alanımız, bizim huzur bulduğumuz yerler, güven duyacağımız yerler. Mahalle aslında aile demektir. Bütün bunların yeniden tasavvuru epeyce zor ama gayret edeceğiz. Şehirler canlı organizmalardır. Geriden bakıldığı zaman taştan duvardan bir yapı silsilesi gibi görmek hata olur. Aynı insan gibidir, doğar, büyür ve gelişirler. Şehirler bakım ister, ihtimam ister. Onların da bir ruhu var. Ruhsuz bir taş yığınından ibaret görmek şehirleri anlamamakla eşdeğerdir” dedi.

“7,5 milyon riskli bağımsız birimi 15 yıl içinde yenilememiz gerekiyor”

1950’li yıllarda büyükşehirlere yaşanan göçün gecekondulaşmaya sebep olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Bomboş alanlara şehirler çizmiyoruz. Binlerce yıldır yaşayan şehirlerimiz var ve bunlar üzerine yanlış planlar çizildiği için, hatta planlar doğruysa bile sonradan biz bozup canına okuduğumuz için ortaya çıkacak manzara çok iç açıcı olmuyor. 1950’li yıllarda başlayan göçler, büyükşehirlerimizin etrafında ur gibi devasa gecekonduların oluşmasına sebebiyet verdi. Binlerce insan o şehirlere gelirken yine idareciler vardı, ama onlar seyrettiler” diye konuştu.

“Yıllar içinde kimliksiz şehirlere sahip olduk. Sağlıksız şehirlere sahibiz” açıklamasında bulunan Bakan Özhaseki, yeniden bir inşa faaliyetine girişmek için gayret içinde olduklarının altını çizdi. Özhaseki, “Önümüzdeki deprem riskini bir fırsata dönüştürebiliriz. Kanun taslaklarımız hazır, inşallah Meclise getireceğiz. Onlar çıktığı zaman yeniden inşa faaliyetine başlayacağız. Bugün ülkemizde 20 milyon civarında yapı stoku var. 1999 sonrası yönetmeliklere göre yapılan yapıların büyük bir çoğunluğunu sağlam kabul ediyoruz. Öncesinde yapılan yapı stokunun civarı 15 milyon civarında. Bunların da en az yarısı risk taşıyor. 7,5 milyon bağımsız birimin yenilenmesi ve dönüşmesi lazım. 5 yıl içinde dönüştürebildiğimiz veya hazırlık safhasında olup da önümüzdeki günlerde değiştireceğimiz yapı sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu sayı bizi kesmiyor. İyi niyetlerle yola çıkan ortamda öyle engellerle karşılaşmışız ki, kanun yapıcının iyi niyetini delecek, onu zorda bırakacak o kadar formüller gelişmiş ki dışarıda, aradan geçen 5 sene zarfında yeniden dersimize çalışarak bunu tazeleme ihtiyacını hissettik. Hedefimizde şu var, eğer 7.5 milyon bina riskliyse, bağımsız birim diyelim, 15 yıl içinde baştan sona yenilememiz icap ediyor. 200 bin İstanbul’da, 300 bin Anadolu’da. Bunu yapabiliriz, gücümüz yeter, finans gücümüz yeterli tüm formüllerimizi hazırladık. Bir taraftan bunu yaparken ekonomik olarak 250 sektörün canlanacağını bilelim” şeklinde konuştu.

“15 yılda Türkiye’nin yarısını yok edeceğiz”

Kimlik noktasında herkesin şikayetçi olduğu manzaraların ortadan kalkması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, “Son 80-100 yıldır ortaya koyduğumuz bu yapıya arabesk medeniyeti diyebiliriz. Bizim yeniden Türkiye’nin yarısını yenilemeye çalıştığımız şu ortamda mimari dokuyu göz önünde bulundurup kendi medeniyet tasavvurumuzu inşa etmemiz lazım. Sağlıklı, akıllı, yeşil binalar yapabiliriz. Şikayetçi olduğumuz yapıları 5-10 sene içinde yıkarız. 15 senelik bir hedef belirledik, 15 senede yıkacağız bunları, Türkiye’nin yarısını neredeyse yok edeceğiz. Yerine koyacaklarımız 100 sene 200 sene yıkılmayacak. Bizim fikirlere ihtiyacımız var, mahalle konseptine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, daha sonra Mahalle Tasarımı Fikir Yarışmasında dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini verdi.