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02 Haziran 2018 09:29

Bakan Özlü iftarda Mamaklılarla buluştu

Mamak Belediyesi’nin her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiği iftar buluşmaları devam ediyor.

Bakan Özlü iftarda Mamaklılarla buluştu

02 Haziran 2018 09:29

”Mahallede İftar Var” etkinliğinin adresi bu kez Lalahan Kapalı Pazar Alanı oldu. Karşıyaka ve Lalahan Mahalle sakinlerinin katıldığı iftar programına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gelecek bugünden daha iyi olacak


Programda Türkiye üzerinde çeşitli operasyonlar yapıldığına değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bunlardan biri ekonomik darbe girişimi diğeri ise sınırlarımızda askeri operasyon. Ancak ülkemizin gücü ve Cumhurbaşkanımızın büyük başarısı ile bu düzenlenen operasyonları bertaraf ettik. İnanıyorum 24 Haziran seçimlerinden sonra gelecek bugünden daha iyi olacak. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.


Bir ekmeği paylaşıyoruz


Ramazan Ayı’nın beraberliğin ve kardeşliğin ayı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İşte bu düsturla göreve geldiğimiz günden bugüne Ramazan aylarında her gün bir mahallede vatandaşlarımızla iftar açıyoruz. Zengin fakir, yaşlı genç ayırt etmeden bir aile gibi aynı sofranın etrafında bir ekmeği paylaşıyoruz. Tek amacımız bu. Sizlerde katılımlarınızla bu güzelliği sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.


Ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecektir


Birlik ve beraberliğin Türk Milleti’nin en büyük gücü olduğuna da değinen Akgül, “24 Haziran’da ülkemiz ve milletimiz için hatta yavrularımız için çok önemli bir seçim var. Bu birlik ve beraberliğin bozulmaması için milletimizin feraseti tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bu seçimde de ortaya çıkacaktır. 16 yılda bu ülkeyi hayal edilemeyen noktalara getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, milletin adamını inşallah tekrar başkan seçtikten sonra ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecektir” diye konuştu.




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