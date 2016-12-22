Bakan Özlü, ‘Temiz Teknoloji’ ödül törenine katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ”Burada, iyiyi, doğruyu, güzeli seçen, kendisine, ülkesine ve insanlığa faydalı olmayı tercih eden genç arkadaşlarımız var. Onlara, yaptıkları projelerden ziyade, öncelikle bu tercihlerinden dolayı teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte esas Türk gençliği bu arkadaşlarımızdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNİDO) - TÜBİTAK Temiz Teknoloji ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra UNİDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yıldız, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ve çok sayıda konuk katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Özlü, “Yarışmaya katılmanın dahi, yarışma sonrasında kazanılacak maddi ödülden daha değerli olduğunu düşünüyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Yarışmaya katılan arkadaşların sahip oldukları bilgi ve cesaretle, hayatlarının her aşamasında büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Ülkemizde 2014’ten itibaren düzenlenen bu programla, temiz teknoloji alanındaki inovasyon çalışmaları teşvik ediliyor. Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Su verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ve Yeşil Binalar gibi alanlarda çalışan KOBİ’ler ve Start-Up’lar destekleniyor. Bu program kapsamında, girişimcilere verilen Eğitim ve Mentorluk desteklerini çok önemsiyorum. Bu açıdan, bu yarışmaya katılmanın dahi, yarışma sonrasında kazanılacak maddi ödülden daha değerli olduğunu düşünüyorum.”

“İşte esas Türk gençliği bu arkadaşlarımızdır”

“İnsan, irade sahibi bir varlıktır. Kendi iradesiyle iyiyi de kötüyü seçebilir. Aklını, ruhunu, gücünü, kuvvetini hayır yolunda da, şer yolunda da kullanabilir” ifadelerini kullanan Özlü, son dönemde,yaşanan terör olaylarını işaret ederek şunları söyledi:

“İstanbul ve Kayseri’de yüreğimizi yakan terör saldırıları gerçekleşti ve Rusya Büyükelçisine bir suikast yapıldı. Bu eylemlerin faili olan teröristler, henüz 20’li yaşlarındalar. Ne yazık ki hakkı değil batılı seçtiler. Doğrunun değil, yanlışın tarafında yer aldılar. İnsanlığa iyi, güzel ve faydalı bir şeyler sunmak yerine, kötü, çirkin ve zararlı eylemler gerçekleştirdiler. Bu etkinliği, böyle bir ortamda gerçekleştiriyor olmamızı, bu açıdan anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Çünkü burada, iyiyi, doğruyu, güzeli seçen, kendisine, ülkesine ve insanlığa faydalı olmayı tercih eden genç arkadaşlarımız var.

Onlara, yaptıkları projelerden ziyade, öncelikle bu tercihlerinden dolayı teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum.İşte esas Türk gençliği bu arkadaşlarımızdır.Onların bu iradelerinin ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.Önümüzdeki yıllarda, çok daha fazla genç arkadaşımızın bu anlamlı yarışmaya katılacağına inanıyorum.”