Bakan Pakdemirli: "Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmeti alacak. İsterse bu kartla hasat gününü beklemeden kredi kullanacak, evinden tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, yemini, suyunu veya mazotunu bu kartla alacak, isterse danışmanlık hizmetini alacak" dedi.

Yerel üretimi desteklemek, tarımı güçlendirmek ve çiftçinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "PTT Tarım Kart" projesi hayata geçiriliyor. İki bakanlık arasında hayata geçirilen işbirliği protokol töreni PTT Pul müzesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, 2035 yılına varmadan önce dünyada bir şirket olacağını ifade ederek, "Bugün henüz kurulmamış, adı belli olmayan ama eğitimde öncü olacak bir şirket ve değeri trilyon dolarlar. Bunu niye söylüyorum, bilginin önemi için. Geleceğimizdeki 10 yıl bilginin çok önemli olacak" diye konuştu.

"Çiftçimize daha iyi hizmet edeceğiz"

Dünyada 7 buçuk milyar insan olduğunu kaydeden Pakdemirli, 2050 yılında bu sayının 9.1 milyar olacağını söyledi. Bugün gıdadaki üretimin 6 trilyon kilokalori olduğunu dile getiren Pakdemirli, 2050 yılında 9 trilyon kilokalori üretileceği bilgisini verdi. Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor, gıda üretimini yüzde 50 arttırmamız lazım, bu çok zor bir ev ödevi. Bu teknolojisiz, bilgisiz asla olamaz. En stratejik sektör tarım sektörü, ileride hangi sektörler önemli olacak diyorsanız bana göre önümüzdeki 30 yıl tarım sektörü çok önemli olacak, su dünyada çok çok önemli olacak. Dünyayı doyuran, bana göre dünyanın lideri olacak, o yüzden biz bugünkü topraklarımızın kıymetini bilmeliyiz, suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Eğer yarınları iyi anlamda hedeflemek istiyorsak. Tarım 4.0 ile dünyada otonomi traktörler kullanılıyor, dronlar kullanılıyor, sensörler kullanılıyor. Dijital tarım uygulamalarıyla verimlilikler yüzde 25 artıyor. Bilgi toplumu olduğunuz zaman lider konumunda oluyorsunuz bunun başka bir açıklaması yok. PTT kartı faydalarına gelelim, ileride üreticimizin en büyük faydasına olacak iş yaptık diye düşünüyorum. Bakanlığımda yaptığımı en güzel, en kıymetli icraatlardan birisi diyebilirim. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmeti alacak. İsterse bu kartla hasat gününü beklemeden kredi kullanacak, evinden tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, yemini, suyunu veya mazotunu bu kartla alacak, isterse danışmanlık hizmetini alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri de bu kart üzerinden verebilir miyiz diye çalışıyoruz. Üreticiyi daha iyi tanımamız gerekiyor, daha iyi tanımamız için de üreticiye dokunmanız gerekiyor. Bu kartla üreticimizi daha iyi tanıyıp daha iyi hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki bakan ve kurumun yetkilileri işbirliği protokolünü imzaladı. Programda PTT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da yer aldı.